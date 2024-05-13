熱門搜尋:
東張西望 CHILL CLUB頒獎禮2024 九龍城寨之圍城 Apple 日圓匯率走勢 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-05-13 17:44:12

保健食品唔需要貴 長壽專家：吃兩樣便宜食物便可

分享：
長壽

英國男子John Tinniswood活到111歲，上月被健力士世界紀錄確認為最長壽男人瑞。專家指兩樣尋常食物可助長命。(路透社)

要活到100歲唔使食貴價保健食品，過去數十年研究長壽的專家兼記者Dan Buettner表示，食兩樣普及兼便宜的食物便可，就是黑豆(black bean)和核桃(walnut)。每天要食多少才可以呢？

Buettner日前出席美國一個長壽座談會，有參與者說養生秘訣是舉重、飲食以蛋白質食物為主，並且盡量每晚睡8小時，以及進食「槲皮素」和「黃連素」等營養補充品。Buettner之後向觀眾說「我知道兩種革命性的補充品，可以告訴大家。」觀眾聽罷不禁輕笑起來，那其實不算補充品，只是生活的基本食物。他一直研究全球5個100歲人瑞最多的地區，被稱之為「藍區」(Blue Zones)，包括意大利撒丁島、希臘伊卡里亞島和日本沖繩，發現於這些地區的雜貨店兩樣常見的食品為居民的主食，分別是黑豆和核桃。

核桃 黑豆 長壽 長壽 長壽

每天食核桃長命多3年

Buettner說，「如果你想食補充品，每天約食80粒黑豆。」豆含豐富蛋白質，也有飽肚感，很多長壽地區的人都以其為主食。Buettner稱，大概每天食一杯，若不喜歡直接食，另一方法是煮意大利雜菜湯時加入豆。他指2004年一項研究發現，日本、瑞典、希臘和澳洲的數百長壽者喜歡食豆；食較多豆的人壽命也較長，食20克豆科蔬菜約減7%死亡率。

假若不喜歡食豆，可以每天食15至30粒核桃，Buettner稱研究指食這份量核桃的人較無食的壽命多3年。在加州長壽城市Loma Linda，居民較其他美國人約活多10年，他們都喜歡食核桃。

Ad Block
3類常見體質進補法 3類常見體質進補法 3類常見體質進補法
腦退化預防方法｜早上10個習慣阻截退化 頭腦更靈活（am730製圖） 腦退化預防方法｜1. 一邊工作一邊收聽喜歡電台節目（am730製圖） 腦退化預防方法｜2. 散步（am730製圖） 腦退化預防方法｜3. 做家務（am730製圖） 腦退化預防方法｜4. 大聲朗讀（am730製圖） 腦退化預防方法｜5. 照鏡子微笑（am730製圖） 腦退化預防方法｜6. 洗澡（am730製圖） 腦退化預防方法｜7. 打電話（am730製圖） 腦退化預防方法｜8. 規劃待辦事項（am730製圖） 腦退化預防方法｜9. 持續簡單的運動（am730製圖） 腦退化預防方法｜10. 吃水果（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受