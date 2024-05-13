保健食品唔需要貴 長壽專家：吃兩樣便宜食物便可

要活到100歲唔使食貴價保健食品，過去數十年研究長壽的專家兼記者Dan Buettner表示，食兩樣普及兼便宜的食物便可，就是黑豆(black bean)和核桃(walnut)。每天要食多少才可以呢？

Buettner日前出席美國一個長壽座談會，有參與者說養生秘訣是舉重、飲食以蛋白質食物為主，並且盡量每晚睡8小時，以及進食「槲皮素」和「黃連素」等營養補充品。Buettner之後向觀眾說「我知道兩種革命性的補充品，可以告訴大家。」觀眾聽罷不禁輕笑起來，那其實不算補充品，只是生活的基本食物。他一直研究全球5個100歲人瑞最多的地區，被稱之為「藍區」(Blue Zones)，包括意大利撒丁島、希臘伊卡里亞島和日本沖繩，發現於這些地區的雜貨店兩樣常見的食品為居民的主食，分別是黑豆和核桃。