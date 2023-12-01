保加利亞拒絕被制裁俄羅斯官員過境領空　俄外長專機被迫改道希臘

俄羅斯外長拉夫羅夫日前搭專機，前往北馬其頓出席歐洲安全與合作組織會議，飛機卻突然繞道，原來是保加利亞外交部表示，只要被制裁的俄國官員扎哈羅娃在機上，保加利亞就拒絕開放領空。

準備出席歐安組織部長級會議

據《塔斯社》報道，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Lavrov）已抵達北馬其頓首都斯科普里（Skopje），準備出席歐安組織部長級會議。拉夫羅夫搭乘外長專機，飛行距離約4000公里，飛越土耳其和希臘，航程大約5個多小時。

不過專機原本計劃是飛越保加利亞，卻突然改變飛行航道借道希臘。《塔斯社》獲悉，保加利亞方面表示，只要俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在機上，保加利亞方面就拒絕向拉夫羅夫的飛機開放領空。