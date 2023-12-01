保加利亞拒絕被制裁俄羅斯官員過境領空　俄外長專機被迫改道希臘

俄羅斯外長拉夫羅夫日前搭專機，前往北馬其頓出席歐洲安全與合作組織會議，飛機卻突然繞道，原來是保加利亞外交部表示，只要被制裁的俄國官員扎哈羅娃在機上，保加利亞就拒絕開放領空。
準備出席歐安組織部長級會議
據《塔斯社》報道，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Lavrov）已抵達北馬其頓首都斯科普里（Skopje），準備出席歐安組織部長級會議。拉夫羅夫搭乘外長專機，飛行距離約4000公里，飛越土耳其和希臘，航程大約5個多小時。
不過專機原本計劃是飛越保加利亞，卻突然改變飛行航道借道希臘。《塔斯社》獲悉，保加利亞方面表示，只要俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在機上，保加利亞方面就拒絕向拉夫羅夫的飛機開放領空。
「仇俄者的惡毒愚蠢達到了這樣的地步」
保加利亞發表聲明表示：「雖然飛行許可已准許俄羅斯外交部長拉夫羅夫及其隨行代表團因參加斯科普里會議而飛越領空，但該許可不適用於歐盟制裁名單上的俄羅斯外交部資訊和新聞司司長扎哈羅娃。 」
根據《俄新社》報道，對此，扎哈羅娃11月30日在社交平台Telegram上發文回擊：「仇俄者的惡毒愚蠢達到了這樣的地步：我們史上第一次，官方當局禁止的不是飛機，而是飛機上的人。保加利亞外交部竟然說，飛機可以飛越保加利亞，但扎哈羅娃不能搭飛機。說真的，保加利亞權力結構中某些陰謀家相當危險愚昧。 」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章