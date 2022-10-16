保守黨展「救黨行動」商討快速推翻卓慧思

英國卓慧思政府減稅方案引發各方抨擊，民望一沉不起，日前辭退原財相關浩霆後，仍陷「快閃」下台危機。《衛報》指，多名保守黨高級議員將於周一開會，展開「救黨行動」(rescue mission)，有可能令卓慧思快速落台。

報道指，約15至20名高級議員及前官員，獲邀出席一場商討卓慧思前途的晚宴。晚宴由在月前黨魁選舉中敗給卓慧思的前財相辛偉誠主持，研究如何及何時推翻卓慧思，並由辛偉誠及同樣曾參加黨魁選舉的現任樞密院院長兼下議院領袖莫佩琳接棒，聲稱是為拯救保守黨及英國經濟。

但據報保守黨內陷入分歧，有人想她於數天內辭職，有人認為她「在位但已無權」。有不具名獲邀議員指，要令卓慧思下台較想像中複雜及困難；有黨內溫和派則稱，若卓慧思能捱過下周，包括周一金融市場開市情況，她可能「有得留低」。內閣內的卓慧思盟友則警告，保守黨於短短幾個月推翻兩位首相，會令該黨「玩完」。

接替關浩霆出任財相的侯俊偉，亦批評政府早前的方案是個「錯誤」，在推動經濟增長上行得太前、太快。他承諾會協助有困難家庭和企業之餘，亦會確保公帑及納稅人款項用得其所。《星期日泰晤士報》引述消息人士指，英國財政監管機構估算最壞情況可能在2027至28年財政年度出現720億英鎊財政黑洞，侯俊偉認為公共財政狀況較預期差，擬將減稅方案中、明年4月起削減個人入息稅基本稅率，延遲一年推行。