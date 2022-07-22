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國際
2022-07-22 11:59:00

保守黨黨魁選舉｜調查：卓慧思黨內支持度領先辛偉誠24%

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英國保守黨黨魁選舉，將由前財相辛偉誠(Rishi Sunak)及外相卓慧思(Liz Truss)競逐。一項對執政保守黨員進行的民意調查顯示，卓慧思的支持度領先辛偉誠24個百分點。另外，較多受訪者相信，卓慧思會比辛偉誠成為保守黨一名好的領袖。

保守黨黨魁選舉調查顯示，卓慧思黨內支持度領先辛偉誠24%。(資料圖片)

保守黨黨魁選舉調查顯示，卓慧思黨內支持度領先辛偉誠24%。(資料圖片)

英國調查機構YouGov在過去兩日成功訪問730名保守黨黨員，結果顯示卓慧思的支持度有百分之62，辛偉誠的支持度只有百分之38，兩人的支持度相差24個百分點，結果未包含表示不會投票或不知道的黨員。

候選人將有約6個星期時間拉票

辛偉誠與卓慧思將有大約6個星期時間拉票，全國16萬名保守黨員將透過電子或郵寄選票，從兩人中揀選一人接任黨魁兼下任首相，投票結果預期在95日公布。

候選人將有約6個星期時間拉票。(資料圖片)

候選人將有約6個星期時間拉票。(資料圖片)

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