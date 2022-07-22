保守黨黨魁選舉｜調查：卓慧思黨內支持度領先辛偉誠24%

英國保守黨黨魁選舉，將由前財相辛偉誠(Rishi Sunak)及外相卓慧思(Liz Truss)競逐。一項對執政保守黨員進行的民意調查顯示，卓慧思的支持度領先辛偉誠24個百分點。另外，較多受訪者相信，卓慧思會比辛偉誠成為保守黨一名好的領袖。

英國調查機構YouGov在過去兩日成功訪問730名保守黨黨員，結果顯示卓慧思的支持度有百分之62，辛偉誠的支持度只有百分之38，兩人的支持度相差24個百分點，結果未包含表示不會投票或不知道的黨員。

Our first Tory members poll since the final two candidates were decided shows Liz Truss with a 24pt lead over Rishi Sunak for next leader



Liz Truss: 62%

Rishi Sunak: 38%https://t.co/yiCUlg15cN pic.twitter.com/7bqcHIrXGo — YouGov (@YouGov) July 21, 2022