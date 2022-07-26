保守黨黨魁選舉｜辛偉誠卓慧思辯論　談及經濟俄烏戰事及中國

英國執政保守黨黨魁候選人最後兩強、前財相辛偉誠(Rishi Sunak)與外相卓慧思(Liz Truss)，出席英國廣播公司(BBC)的電視辯論，雙方在應否減稅、政府開支及通脹等問題上針鋒相對。兩人均表明一旦當選不會讓首相約翰遜入閣。

辛偉誠認為，要有長遠方法以解決英國生活成本高企問題，卓慧思就指一旦出任首相，將立即撤回今年4月，上調國民保險費率1.25%的做法，亦會在電費單上暫緩徵收碳排放稅。對於首相約翰遜會否在新內閣中擔任閣員，兩人都表明不會讓他入閣。

在俄烏戰事上，卓慧思表明不會派皇家海軍到黑海，為烏克蘭穀物出口提供保護，指不準備讓英國直接介入戰事。辛偉誠亦有類似回應，指西方已經對俄羅斯實施從未見過的最強大制裁，而他與卓慧思都有份參與制定。

在中國議題方面，辛偉誠承諾上任後會關閉在英國的孔子學院，並暗示在卓慧思擔任教育大臣時候參與引入孔子學院。卓慧思認為，要加強壓制TikTok等中資企業。