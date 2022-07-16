保守黨黨魁選舉｜首場電視辯論　民調：36%人認為董勤達表現最好

英國執政保守黨5名競逐黨魁的候選人周五(15日)進行首場電視辯論，歷時90分鐘，主要環繞稅制和政治誠信等議題針鋒相對。有市場研究公司就觀看電視辯論的選民所做民調顯示，民眾認為下議院外交事務委員會主席董勤達(Thomas Tugendhat)表現最好。

5名候選人包括在首兩輪投票領先的前財相辛偉誠(Rishi Sunak)、前國防大臣莫佩琳(Penny Mordaunt)、外相卓慧詩(Liz Truss)、前平等事務國務大臣巴登諾赫(Kemi Badenoch)及董勤達。這場電視辯論為90分鐘， 他們大致在稅制議題上起了較激烈的爭論。

卓慧思批評辛偉誠任內引入加稅是錯誤，如果自己上台會撥亂反正，主張主張在不斷惡化的生活開支危機下實施減稅政策。

辛偉誠指「想靠借錢來擺脫通脹，這不叫計畫，而是童話。」

莫佩琳說，她的經濟藍圖以促進增長及競爭力為基礎，將會按通脹提高徵收入息稅門檻。

他們的辯論亦觸及辭任保守黨黨魁的約翰遜，董勤達是5名候選人中唯一直接批評約翰遜不誠實，獲得在場人士鼓掌。

巴登諾赫則指，約翰遜有時誠實。