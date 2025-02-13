保安遲到30分鐘被同事槍殺　疑犯自首：他經常遲到(有片)

菲律賓發生一宗駭聽聞的槍殺案。菲律賓黎剎省一固倉庫的保安員當著多名同事面前，連開多槍射殺一名34歲同事，更令人震驚的是，疑犯行兇動機竟然是不滿該名同事多次上班遲到，影響工作交接時間，兩人發生爭執，並最終演變為血案，而事發當日，被槍殺同事遲到約30分鐘。
綜合報道，事發於上周一(3日)在黎剎省安蒂波洛市(Antipolo)一間倉庫。警方表示，事發當天受害人本應接替疑犯的更次，惟受害人遲到，雙方發生爭執，期間疑犯用配槍向受害者連開數槍。倉庫的CCTV顯示，現場為倉庫入口，有數名職員正在簽寫文件或加水，白色上衣的受害人正在更衣，身穿制服的疑犯持手槍步至，突然舉槍指向受害人並開槍，幾名職員隨即四散逃避，疑犯踱步徘徊並為手槍退彈殼，之後向受害人再開槍，疑犯又走到受害人前指罵，其後離開畫面。
死者妻子以為丈夫和同事關係融洽
受害者的妻子對丈夫的遭遇感到震驚。她表示，自己一直以為丈夫和同事關係融洽：「我以為他們相處得很好，因為他們長期以來都是這樣安排工作的。我丈夫會告訴我，他們經常換班，所以他們的工作安排時常變動。」她又悲憤地說：「這樣對他也太過分了，難道你沒想到你也有家人，他也有家人嗎？」
嫌疑人則聲稱，受害人經常遲到，按規定應在早上7時完成交接，對方卻經常拖延至7時半甚至更遲，還曾多次以言語威脅其家人：「那天他又遲到，而我之前已經連續值班了，他還曾經放我『飛機』無來換班，才導致情緒失控」。疑犯行兇後向警方自首，其所用槍支被沒收，他將面臨謀殺罪指控。
警告：影片涉及暴力行為
WARNING: Sensitive content— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) February 3, 2025
Patay ang isang security guard matapos pagbabarilin ng kaniyang kasamahan sa Antipolo City, Rizal. Nagalit umano ang suspek dahil late sa duty ang biktima. (🎥: Antipolo Police Station) | via @ChrisSitson pic.twitter.com/Y8aQATqURk