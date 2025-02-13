保安遲到30分鐘被同事槍殺　疑犯自首：他經常遲到(有片)

菲律賓發生一宗駭聽聞的槍殺案。菲律賓黎剎省一固倉庫的保安員當著多名同事面前，連開多槍射殺一名34歲同事，更令人震驚的是，疑犯行兇動機竟然是不滿該名同事多次上班遲到，影響工作交接時間，兩人發生爭執，並最終演變為血案，而事發當日，被槍殺同事遲到約30分鐘。

綜合報道，事發於上周一(3日)在黎剎省安蒂波洛市(Antipolo)一間倉庫。警方表示，事發當天受害人本應接替疑犯的更次，惟受害人遲到，雙方發生爭執，期間疑犯用配槍向受害者連開數槍。倉庫的CCTV顯示，現場為倉庫入口，有數名職員正在簽寫文件或加水，白色上衣的受害人正在更衣，身穿制服的疑犯持手槍步至，突然舉槍指向受害人並開槍，幾名職員隨即四散逃避，疑犯踱步徘徊並為手槍退彈殼，之後向受害人再開槍，疑犯又走到受害人前指罵，其後離開畫面。