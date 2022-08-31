保育海龜｜土國海龜網紅游1.7萬公里到意大利 神奇之旅吸730萬次瀏覽

海龜無喇喇成為網紅！土耳其有保育組織3年前為雌性赤蠵龜「圖芭」(Tuba)安裝追蹤器後放歸大自然，根據最新動態，約為25至30歲的圖芭一路游了17,500公里到意大利南部。這趟「神奇之旅」已累積逾730萬次瀏覽。
土耳其報章周一報道，圖芭從土國西南部穆拉省(Mugla)一處海龜保育中心放生，最新動態顯示，牠已游到意大利南部萊可仕(Lecce)海岸附近。
雖然圖芭不是當地動物保護人士唯一追蹤的赤蠵龜，但牠似乎最具人氣。根據土耳其海龜研究暨救援康復中心(DEKAMER)網站，累計730萬次點擊瀏覽圖芭動態。
保育海龜｜研究赤蠵龜遷徙路線
圖芭是唯一從土耳其游到亞得里亞海(Adriatic Sea)時，全程被追蹤的海龜。DEKAMER持續觀察牠的一舉一動，藉此研究赤蠵龜的遷徙路線、過冬地點以及覓食方式等。
追蹤圖芭，還讓DEKAMER深入了解何種情況會將海龜推向岸邊或其他地點，以及海流和地球磁場如何影響圖芭前進的路線。
保育海龜｜圖芭「到訪」多國
圖芭啟程的地點是穆拉以赤蠵龜聞名的伊兹圖祖(Iztuzu)海灘，牠在附近的馬爾馬里斯港(Marmaris)度過大約2個月後游向希臘。這3年內，圖芭還去了馬爾他、意大利、波士尼亞-赫塞哥維納、阿爾巴尼亞、黑山和克羅地亞。
全球7種已知海龜中，赤蠵龜及綠蠵龜以土耳其為家，棲息地從土耳其穆拉省的地中海沿岸西南端，一直延伸至東邊的哈塔伊省(Hatay)薩曼達爾(Samandağı)。
土耳其動保組織致力保護海龜，保育人士也持續追蹤及觀察海龜狀況。根據其提供的數據，過去2年，231隻死亡的海龜被沖上岸。當局去年解剖87隻死亡海龜後，發現20%誤食塑膠。2020年，32隻海龜因吞下塑膠喪命。
3 Yıl, 17.500 km yol ve halen devam eden yolculuk. Tuba 3 yıl önce bugün denize kavuşmuştu!— DEKAMER (@dekamerturkey) August 28, 2022
TUI Care Vakfı desteğiyle izlemeye başladığımız ve şimdiye kadar haritası yaklaşık 7.300.000 kez izlenen #Tuba'yı takip edin: https://t.co/LHdHbt3vZx pic.twitter.com/g4XUUNnZQK