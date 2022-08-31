保育海龜｜土國海龜網紅游1.7萬公里到意大利 神奇之旅吸730萬次瀏覽

海龜無喇喇成為網紅！土耳其有保育組織3年前為雌性赤蠵龜「圖芭」(Tuba)安裝追蹤器後放歸大自然，根據最新動態，約為25至30歲的圖芭一路游了17,500公里到意大利南部。這趟「神奇之旅」已累積逾730萬次瀏覽。

土耳其報章周一報道，圖芭從土國西南部穆拉省(Mugla)一處海龜保育中心放生，最新動態顯示，牠已游到意大利南部萊可仕(Lecce)海岸附近。

雖然圖芭不是當地動物保護人士唯一追蹤的赤蠵龜，但牠似乎最具人氣。根據土耳其海龜研究暨救援康復中心(DEKAMER)網站，累計730萬次點擊瀏覽圖芭動態。

保育海龜｜研究赤蠵龜遷徙路線

圖芭是唯一從土耳其游到亞得里亞海(Adriatic Sea)時，全程被追蹤的海龜。DEKAMER持續觀察牠的一舉一動，藉此研究赤蠵龜的遷徙路線、過冬地點以及覓食方式等。

追蹤圖芭，還讓DEKAMER深入了解何種情況會將海龜推向岸邊或其他地點，以及海流和地球磁場如何影響圖芭前進的路線。