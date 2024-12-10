保險公司CEO紐約街頭遭行刑式槍殺 26歲高材生槍手賓州被捕 光顧麥當勞被認出

美國最大醫療保險公司、隸屬於聯合健康集團(UnitedHealth Group Inc.)的「聯合健康保險」(UnitedHealthcare)50歲行政總裁湯普森(Brian Thompson)，本月4日在紐約曼克頓中城區希爾頓酒店外前往出席投資者大會街頭期間，遭人從後行刑式開槍射殺，警方經過5天大規模追捕後，星期一在賓夕法尼亞州拘捕一名26歲涉案男子，並起訴他5項罪名，包括偽造和非法持槍等2項刑事重罪，以及篡改紀錄或身份證明、持有犯罪工具及提供虛假身份證，提堂後不准保釋，稍後會將他押送返紐約面對指控。

網上資料顯示，26歲疑犯曼吉奧（Luigi Mangione）在巴爾的摩一間私立男校畢業，2020年在賓夕法尼亞大學取得工程學雙學位，同時顯示是一家加州汽車公司的數據工程師。他於星期一在賓夕法尼亞州一間快餐店落網，他當時戴口罩，拿著手提電腦和背囊，被一名麥當勞員工認出與槍手特徵相符，隨後報警，警方在背囊發現一支由零件組裝而成、無法追查的槍械，槍支已裝上彈匣和滅聲器，可能由3D打印而成，可發射9毫米子彈，同槍手使用及當日穿著吻合。

手寫文件稱「對美企懷有惡意」

當局說，他是馬里蘭州人，曾有多個偽造身份，包括一張偽造的新澤西州身份證明文件，與槍手在槍擊案發生前幾天，入住曼哈頓一間旅館時使用的相符。當局正調查曼吉奧是否打算殺害其他人。警方還發現一份手寫文件，內容無提及特定目標，惟提到「對美國企業懷有惡意」，涉及犯案動機及心態。

案發在本月4日早上，50歲的湯普森在曼哈頓一間酒店外被一名蒙面槍手槍擊身亡。疑兇之後逃離現場，踩單車進入中央公園。閉路電視拍到，他離開公園後，乘坐的士到曼哈頓北部一個巴士站，坐巴士離開紐約市。警方表示，湯普森似乎是被蓄意針對的目標，並調查其他人是否也可能受到威脅。調查人員早前懷疑槍手可能是不滿保險公司的員工或客戶，在現場檢獲的彈殼上刻有「延遲」、「否認」及「銷毀」等文字，同2010年出版的一本批評保險業書籍的書名相同。

