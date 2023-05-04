信不信由你｜司機載女乘客去墳場　回頭空無一人剩舊鈔及硬幣

馬來西亞一名男司機周二(2日) 深夜收到電召，接載一名黃衣女乘客，但當抵達目的地墳場時，竟發現後座空無一人，只剩下幾張舊款紙幣和一些硬幣。竟有網民願意出數千令吉將這些「車費」買下。 綜合報道，37歲司機 Ahsan Ismail 指，周二大約深夜12時，接到電召，要求由三馬拉漢前往附近的一個墳場「Pending Islamic Cemetery」。他說，雖然目的地是墳場，但他會視作地標，因此毫不猶疑便接下訂單。 Ahsan在三馬拉漢接到該名女乘客，形容她頭戴深色頭巾、身穿黃衣、身上散著香氣，由於太黑，看不到她的樣子。Ahsan說，女子上車後就要求調低車窗，當時天下著微雨，便應要求去做，一路上沒有與女子談天，形容對方與普通乘客無異。

司機： 並非每個人都有機會遇到超自然現象 車程大約11公里， Ahsan抵達墳場後就跟乘客說已到目的地，但後座無人回應，他以為女子入睡了，便轉頭去看，詎料後座竟然空無一人，但座位卻留有3張舊紙幣和一些硬幣，與實際車資13令吉(折合約23港元)有段距離。Ahsan當下呆住，之後就駕車離開，在另一個地方停車致電友人談及這件事。 Ahsan說，不認為這是糟糕的經歷，反而是最難忘的載客經歷，這是他任職4年司機以來首次有這種經歷，因此在社交平台Facebook分享。他又說，有些網民信，亦有些人不認為「鬼」可以用App約車，有很多很久沒聯絡的朋友致電來問候，更有網民出價數千令吉去買下女乘客留下的「車費」，Ahsan則認為超自然現象確認存在，並非每個人都有機會去經歷，他亦會暫時將「車費」留作紀念。