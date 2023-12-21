信不信由你｜呢個AI可傾偈兼算命　預測死亡時間準確度高達78%

人工智能(AI)不只變成聊天機器人、繪圖大師、服務生，還可用於算命。丹麥和美國科學家研發出一款名為「life2vec」的AI模型，以包括含收入、職業、居住地、受傷和懷孕經歷等數據訓練AI，至今預測人們何時死亡、一生收入等，準確率竟然高達78%。
丹麥和美國科學家近日在《自然計算科學》（Nature Computational Science）期刊公布研究，他們運用2008至2016年超過6萬份丹麥真實民眾的各種訊息，包括含收入、職業、居住地、受傷和懷孕經歷等，訓練機器人學習演算法，最終得出AI模型「life2vec」，可處理簡單的語言並預測人們的死亡時間和一生收入等。「life2vec」就像聊天機器人，但與其他模型不同的地方是，它會利用現有的細節預測接下來會發生甚麼。例如，可以向「life2vec」問「這人會不會在4年內死亡？」它便會依用戶以往對話的細節提供答案。
研究團隊：死亡率較高者為男性或從事技術性職業
團隊指，在提供資料用於「life2vec」訓練的逾6萬名丹麥民眾中，有部分人在2020年死亡，「life2vec」預測他們的死亡日子準確率達到78%。死亡率較高的因素包含男性、接受過心理診斷、從事技術性職業；較低者則包括高收入或擔任領導職位的人。實驗首席研究員Sune Lehmann表示，為保護這些用於研究的個人數據不外洩，「life2vec」目前仍未公開或供企業使用；他指出：「我們正積極研究如何更公開地分享一些結果，但這需要以能夠保證研究人員隱私的方式進行。」