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2023-03-10 16:16:00

信不信由你｜哥國28女學生玩通靈板疑撞邪送院　醫療機構急澄清

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哥國28女學生玩通靈板疑撞邪送院，醫療機構急回應。(網上圖片)

哥國28女學生玩通靈板疑撞邪送院，醫療機構急回應。(網上圖片)

哥倫比亞一間學校，近日有28名女學生突然出現焦慮、昏厥等詭異狀況送院，醫療機構指是食物中毒，但有不少家長歸咎她們玩類似碟仙的通靈板(Ouija board)惹禍，甚至懷疑她們是在課堂上偷玩。

綜合報道，事件發生於哥倫比亞北部Sucre28名女學生在Galeras的校園內接連出現昏厥、焦慮和其他症狀後被送院治理，由於她們事發前傳出正在玩通靈板，令不少學生家長質疑她們是撞邪，加上網上流傳有送院學生被送院後胡言亂語的影片，令有關言論在網上鬧得沸沸揚揚。

網上流傳有送院學生時胡言亂語，令撞邪說法鬧得沸揚。(Twitter) 哥倫比亞一間學校，近日有28名女學生突然出現焦慮、昏厥等詭異狀況而送院。(網上圖片) 哥倫比亞涉事學校。(網上圖片) 涉事學校校長Hugo Torres。(網上圖片)

醫療機構指是食物中毒

涉事學校校長Hugo Torres隨即發聲明指，28名學生出現可能的焦慮症狀案例，社會上已有許多評論，但這些言論非但無助於解決問題，反而為校方工作造成「混亂與不利」。目前學校正在等待醫療診斷報告，才能提供進一步可靠消息。其後當地醫療應急管理人員Juan Pablo Vargas Noguera發文澄清，醫學報告指出這些學生是食物中毒，但詳細原因仍有待調查，所幸所有學生在醫院接受治療留院一日已無大礙。

不過，報道指類似事件近日在當地經常發生，有在醫院工作的家長表示，每天都有34個孩子暈倒被送院，並指孩子們早餐都吃得很好，不能推說是缺乏營養所造成，認為不能讓情況持續，家長們一定要查清楚學校發生甚麼事

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