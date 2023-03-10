信不信由你｜哥國28女學生玩通靈板疑撞邪送院　醫療機構急澄清

哥倫比亞一間學校，近日有28名女學生突然出現焦慮、昏厥等詭異狀況送院，醫療機構指是食物中毒，但有不少家長歸咎她們玩類似碟仙的通靈板(Ouija board)惹禍，甚至懷疑她們是在課堂上偷玩。

綜合報道，事件發生於哥倫比亞北部Sucre，28名女學生在Galeras的校園內接連出現昏厥、焦慮和其他症狀後被送院治理，由於她們事發前傳出正在玩通靈板，令不少學生家長質疑她們是撞邪，加上網上流傳有送院學生被送院後胡言亂語的影片，令有關言論在網上鬧得沸沸揚揚。