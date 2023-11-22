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國際
2023-11-22 15:48:00

信不信由你｜曾目送2000人離世　英寧養醫生指人臨終前都看見一個畫面

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曾目送2000人離世，英寧養醫生指人臨終前都看見一個畫面。(X)

曾目送2000人離世，英寧養醫生指人臨終前都看見一個畫面。(X)

人類恐懼未知，死亡總讓人畏懼，但英國一名從事安寧療養工作20年、曾目睹2000名患者離世的醫生，卻看見死亡的另一面，她留意到人們在生命最後一刻透露的說話，發現人在臨終前都看到相似畫面，令她更珍惜活在當下。

綜合報道，任職於瑪麗居里臨終關懷醫院（Marie Curie Hospice）的醫生Sarah Wells20年來一直照顧末期患者。Sarah表示，所有人在生命進入最後倒數時，都經歷了相同事件，他們會看見已離逝或失散的親人，可能是媽媽、孩子甚至是寵物，而當事人的信仰很大程度影響他們看到的畫面，「病人最常跟我講的不是神，而是看到已故親人來到他們的身邊」。這讓自認無宗教信仰的Sarah更相信死後生命(afterlife)的存在，不過，作為一名於寧養病房的醫生，她仍會以醫學角度安撫臨終患者。

瑪麗居里臨終關懷醫院（Marie Curie Hospice）。(網上圖片) 寧養醫生：患者臨終前後悔不是做了甚麼 而是沒有做甚麼。(網上圖片)

患者臨終前後悔不是做了甚麼 而是沒有做甚麼

Sarah說，她大部分時間都花在與人們談論死亡上，她提及一名目睹父親死於心臟衰竭、自己亦因為相同病患入住寧養病房的女子，曾向她傾訴非常害怕死亡，Sarah說：「我向她保證，這是一個非常平和的過程，人們會因為器官功能下降更加疲倦、陷入昏迷，但還是能聽到、能感受到被觸摸」。

Sarah亦提到，人們臨終前後悔的不是他們做了甚麼，而是他們沒有做甚麼，醫院會盡力滿足他們，曾經有一位醫生談及他對聖誕節期間投入工作，因而推遲與親人一起度假的遺憾，該名醫生說：「現在回頭看，這沒有任何意義，」Sarah說，這份工作讓她意識到活著的時間有多重要，生活中的小問題有多微不足道，尤其寧養病房裡「不成比例」的年輕患者，更令她珍惜所有活著且寶貴的每一天。

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