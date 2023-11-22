信不信由你｜曾目送2000人離世　英寧養醫生指人臨終前都看見一個畫面

人類恐懼未知，死亡總讓人畏懼，但英國一名從事安寧療養工作20年、曾目睹2000名患者離世的醫生，卻看見死亡的另一面，她留意到人們在生命最後一刻透露的說話，發現人在臨終前都看到相似畫面，令她更珍惜活在當下。

綜合報道，任職於瑪麗居里臨終關懷醫院（Marie Curie Hospice）的醫生Sarah Wells，20年來一直照顧末期患者。Sarah表示，所有人在生命進入最後倒數時，都經歷了相同事件，他們會看見已離逝或失散的親人，可能是媽媽、孩子甚至是寵物，而當事人的信仰很大程度影響他們看到的畫面，「病人最常跟我講的不是神，而是看到已故親人來到他們的身邊」。這讓自認無宗教信仰的Sarah更相信死後生命(afterlife)的存在，不過，作為一名於寧養病房的醫生，她仍會以醫學角度安撫臨終患者。