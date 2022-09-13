熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
國際
2022-09-13 16:55:00

信不信由你｜精準預測女王離世日期 仲預測查理斯三世有幾長命？

分享：

英女王伊利沙伯二世逝世震撼全球，外國一名網民竟然早於6月已預測英女王將於98日死亡，他的推文被人翻貼，網民才留意到，原來他還預測了剛登基為新英王的查理斯三世會在2026年逝世。雖然該網民將其帳號改成私人帳戶，但早已有許多網民截圖再轉貼，引發熱議。

網民準確預測英女王於8日逝世，他預測查理斯三世…。(AP)

網民準確預測英女王於8日逝世，他預測查理斯三世…。(AP)

英國《每日星報》(Daily Star)報道，社交平台Twitter帳號「@logan_smith526」於6月曾發文預言指：「更新：英女王將於202298日逝世，國王查理斯將於2026328日逝世。」這篇帖文當時未有引發討論，但英女王於9月8日逝世，該篇推文隨即被網民重新轉推和點讚分享，「@logan_smith526」很快將Twitter帳戶改為私人帳戶，似乎突然想低調，惟帖子早已被網民截圖保留。更有TikTok網民將截圖上傳並配文稱，「願Logan安息，英國人要去抓他了。」

新英王的查爾斯三世。(AP) 「@logan_smith526」預測查爾斯三世會在2026年逝世。(網上圖片)

網民：請不要這樣 我們正悼念女王

民對這則「預言」反應不一，有網民留言「希望查理斯國王不會有事」、「我也覺得國王查理斯三世的在位時間會很短，可能只有510年」、「請不要這樣，我們正在悼念我們的女王」等，亦有不少網民呼籲不要迷信。

不過，其後有網民貼出一張「@logan_smith526」於年初1月的帖文截圖，顯示當時預測英女王於213日逝世，還寫出大概時份和天氣。該名網民戲謔指，可能「@logan_smith526」時空旅行時搞亂時空，所以後來再出6月的預言。但無法證實這張1月的帖子截圖有否曾經修圖。

有網民貼出一張「@logan_smith526」於年初1月的帖文截圖。(網上圖片)

有網民貼出一張「@logan_smith526」於年初1月的帖文截圖。(網上圖片)

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受