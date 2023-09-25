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國際
2023-09-25 12:10:16

信不信由你｜美國發放UAP證據　球體緊追戰機飛行遠超人類已知範疇(有片)

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美國發放UAP證據，球體緊追戰機飛行遠超人類已知範疇。(X)

美國發放UAP證據，球體緊追戰機飛行遠超人類已知範疇。(X)

繼墨西哥公開「外星人屍體」後，美國海關及邊境保衛局(CBP)近日公開多項調查文件，包括一架美國空軍A-10戰機在空中飛行，遭到一個不明球體緊跟，震驚國防部前高級官員。

美國海關及邊境保衛局早前低調上載10段不明空中現象UAP影片與多達389頁調查文件，其中一部影片可以看到，天空中突然出現一個圓圓扁扁的不明物體，快速向前飛行，這個球狀飛行物以螺旋飛行方式在後方死纏A-10戰機，戰機無論怎麼加速、轉彎亦無法將它擺脫。

A-10戰機無論怎麼加速、轉彎亦無法將不明飛行物擺脫。(X) A-10戰機無論怎麼加速、轉彎亦無法將不明飛行物擺脫。(X)

國防部前高官：須認真看待國安問題

前美國國防部前高級官員Chris Mellon表示，這樣的問題並不少見，甚至範圍涵蓋到全球，透露國防部每個月都會收到將近百件的報告，足見美國部隊遇到這樣的情況已非首次，認為這是必須認真看待的國安問題。

美國政府以及NASA等單位早已對UAP展開調查，NASA與眾議院更曾召開聽證會。這一次CBP的大量相關資料，不僅包括2015年被外洩給各界的波多黎各UAP事件，到跟蹤戰機、懸浮在軍卡附近等，飛行能力遠超人類已知範疇。

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