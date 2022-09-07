信有奇蹟｜牧師被宣告腦死 愛妻揮淚道別 摘器官前數分鐘突郁動身體

要相信有奇蹟……美國北卡羅來納州一名37歲牧師被醫生宣告腦幹死亡，他是器官捐贈者，正當醫護要摘除器官前數分鐘，妻子和家人含淚向他道別，並播放孩子們的家庭影片，詎料影片一播放，他的腳竟然「無法解釋地」郁動，妻子立即要求醫護不要摘器官，因為「丈夫沒有死」。
英國《每日郵報》報道，有3名孩子的牧師馬洛(Ryan Marlow)因感染李斯特菌(listeria)住院兩星期，上月27日醫生宣告他腦幹死亡，對其妻子梅根(Megan)說，感染導致馬洛腦部腫脹，終致「神經系統死亡」(neurological death)。因馬洛是器官捐贈者，院方便給他連接維生儀器，等候配對。
家人趕往醫院道別
3天後，即上月30日，梅根與親人趕到醫院見馬洛最後一面，家人聚集在病房裡，期間梅根播放孩子們的家庭影片跟丈夫道別，不料此時有家人發現馬洛的腳竟然「無法解釋地」郁動。由於幾分鐘後便要進行器官摘除手術，醫護們正在等候，她即趕緊通知護士，要求停止手術。
妻子：馬洛腦部有活動跡象
梅根其後在Facebook發片表示，「發生在馬洛身上的情況十分特殊，院方緊急召集專家小組討論，結果電腦掃描發現馬洛的腦部仍有活動跡象」。她指，是醫生們搞錯，丈夫沒有死。
梅根表示，丈夫因腦幹受嚴重損害，仍然昏迷，情況危殆，但他有「令人鼓舞」的跡象，包括心率增加、偶爾有身體活動等。梅根說，「他不是腦幹死亡，上帝把他留下來。根據醫生的說法，他應該已經離世，現在應該已在殯儀館」。她也透露，正安排丈夫轉到另一間醫院接受治療。