信有奇蹟｜牧師被宣告腦死 愛妻揮淚道別 摘器官前數分鐘突郁動身體

要相信有奇蹟……美國北卡羅來納州一名37歲牧師被醫生宣告腦幹死亡，他是器官捐贈者，正當醫護要摘除器官前數分鐘，妻子和家人含淚向他道別，並播放孩子們的家庭影片，詎料影片一播放，他的腳竟然「無法解釋地」郁動，妻子立即要求醫護不要摘器官，因為「丈夫沒有死」。

英國《每日郵報》報道，有3名孩子的牧師馬洛(Ryan Marlow)因感染李斯特菌(listeria)住院兩星期，上月27日醫生宣告他腦幹死亡，對其妻子梅根(Megan)說，感染導致馬洛腦部腫脹，終致「神經系統死亡」(neurological death)。因馬洛是器官捐贈者，院方便給他連接維生儀器，等候配對。

家人趕往醫院道別

3天後，即上月30日，梅根與親人趕到醫院見馬洛最後一面，家人聚集在病房裡，期間梅根播放孩子們的家庭影片跟丈夫道別，不料此時有家人發現馬洛的腳竟然「無法解釋地」郁動。由於幾分鐘後便要進行器官摘除手術，醫護們正在等候，她即趕緊通知護士，要求停止手術。