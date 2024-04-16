信用卡被盜用買獎券中3900萬　苦主盼分獎金　結果出人意表

英國一名男子的信用卡，遭2名賊人盜用來買獎券，竟然贏得400萬英鎊(約3,900萬港元)，隨著賊人落網，令他不禁好奇自己能否分得部分的獎金，發一筆橫財呢？

綜合報道，英國29歲男子Joshua Addyman的信用卡資訊，在2019年某日發現信用卡無故多了2筆90英鎊的交易，隨即聯絡信用卡，並成功取回180鎊退款。既然沒有甚麼損失，他就慢慢將事件忘記。直至近日被法庭傳召，才知道信用卡是被2名賊人盜用去買獎券，而且竟然贏得400萬英鎊。原來，2名賊人Jon-Ross Watson和Mark Goodram是前科累累的罪犯，當得知中獎後盡情揮霍了5日5夜，直至去領獎時，由於未能提供銀行戶口資料引起懷疑，結果被警方拘捕，他們亦承認欺詐罪。