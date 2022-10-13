信「活人獻祭」可生財 印度夫婦殺陌生女子放血分屍 更毛骨悚然係……

印度發生令人毛骨悚然的兇殺案，一對夫婦迷信巫術「活人獻祭」(human sacrifice)可以生財，遂與另一名男子串謀誘騙兩名陌生女子到家裡，將她們割喉放血再分屍，把鮮血灑在地上和牆上施法，更烹煮人肉來吃。因受害人先後失蹤，警方追查後才揭發案件，周二在夫婦住家的後院掘出人體殘肢，並拘捕涉案3人，不排除再多一人遇害。

綜合《今日印度報》及《印度時報》報道，案發於喀拉拉邦(Kerala)一條村落，受害人羅斯琳(Roslyn)及帕德瑪(Padma)先後於6月和9月失蹤，兩人同為50多歲，都在街上賣彩票維生。警方指，男子沙菲(Muhammand Shafi)在Facebook發文指可替人施法來解決財困等問題，任職按摩師的辛格(Bhagaval Singh)與妻子萊拉(Laila)因缺錢且諸事不順，看過貼文後便聯絡沙菲，結果沙菲說服他們做「活人獻祭」，稱不但可增財運，也能讓他們生活美滿。

夫婦答應，沙菲6月時就從街上找目標，以金錢利誘羅斯琳到他們的住家下手，但因黑魔法遲遲未見效，到9月又誘騙帕德瑪再來一遍。