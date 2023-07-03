修女與神父互傳鹹濕訊短訊被趕出修道院 索償100萬美元控主教侵犯私隱

美國德州（Texas）一名身障女修道院長日前被主教依「違背貞潔誓言（vow of chastity）」趕出修道院，原因是她被發現與神父「調情」，不過這名修道院長辯稱癲癇發作「思緒混亂」，且只有「互傳鹹濕短訊」，她被驅逐後反而提出告訴，指控主教侵犯她的私隱，違法沒收手機和毀謗，求償100萬美元（約783萬港元）。

女院長：修女也會跌倒 根據《紐約郵報》、《鏡報》報道，43歲修女格拉赫（Teresa Agnes Gerlach）原先是德州沃斯堡（Fort Worth）天主教教區於阿靈頓（Arlington）一處修道院的女院長，她在4月24日被主教奧爾森（Michael Olson）發現與蒙大拿州（Montana）馬雷（Bernard Marie）神父長時間「調情」，6月1日被依「違背貞潔誓言」、違反「十誡第六條誡命」，趕出修道院。第六戒規定，天主教神父和修女禁止結婚，須發誓堅守貞操，禁止婚前性行為。不過，平時需乘坐輪椅與使用餵食管進食的格拉赫強調，自己與馬雷並未見過面，只是她愛上了對方，當時她因癲癇發作後思緒遭遇困境，「我想我的大腦真的一團亂」，她並表示，「即使是修女也會跌倒」。