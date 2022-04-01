借書逾期50年歸還　罰款累計近1.3萬元

相信很多人都試過逾期還書的經驗，不過逾期以數十年計，大家又會如何處理？英國倫敦大學學院圖書館，早前就收到一本已經過期50年的書本，如果以到期日開始計算，累計的逾期罰款高達1,254英鎊，折合約12,900港元，不知道這是否借閱者不願意親自還書的原因。

倫敦大學學院圖書館職員Suzanne Traue表示，她在家工作18個月後返回辦公室，就在寫字枱上發現一本寄來學校圖書館的書，這本書是拉丁語戲劇《Querolus》書籍，由一位匿名人士連同一張無署名的便條，一同寄到圖書館，她驚訝這本書已逾期近50年。她說：「當我讀到那便條時，我的下巴真的要跌下來。」

字條上寫著「親愛的圖書館管理員，我恐怕這本書已經過期50年了！請不要把它扔掉，因為我已經花時間和麻煩來歸還。它現在一定是『古董』了」。