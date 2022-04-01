借書逾期50年歸還　罰款累計近1.3萬元

相信很多人都試過逾期還書的經驗，不過逾期以數十年計，大家又會如何處理？英國倫敦大學學院圖書館，早前就收到一本已經過期50年的書本，如果以到期日開始計算，累計的逾期罰款高達1,254英鎊，折合約12,900港元，不知道這是否借閱者不願意親自還書的原因。
倫敦大學學院圖書館職員Suzanne Traue表示，她在家工作18個月後返回辦公室，就在寫字枱上發現一本寄來學校圖書館的書，這本書是拉丁語戲劇《Querolus》書籍，由一位匿名人士連同一張無署名的便條，一同寄到圖書館，她驚訝這本書已逾期近50年。她說：「當我讀到那便條時，我的下巴真的要跌下來。」
字條上寫著「親愛的圖書館管理員，我恐怕這本書已經過期50年了！請不要把它扔掉，因為我已經花時間和麻煩來歸還。它現在一定是『古董』了」。
圖書館去年起實施自動續借
Suzanne Traue說，這本書原定於1974年夏天到期，按每天10便士罰款計算，逾期罰款已累積共1,254英鎊，折合約12,900港元。幸好，圖書館擁有多個版本《Querolus》，包括網上閱覽16世紀的兩個最早版本以及3個後來的印刷版。至於被借去50年的版本，則在Google圖書可以找得到，否則《Querolus》被借去的這50年間，或者無人能夠閱讀這本作品。
倫敦大學學院圖書館表示，雖然自2021年3月開始，已實施自動續借，但館方仍然鼓勵讀者按時還書，以便其他讀者可以借閱。