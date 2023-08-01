熱門搜尋:
李玟 西貢鯨魚 荷花BB展2023 微辣 三隧分流 親海駅II 動漫節2023 銀色債券 C觀點 網上熱話 居屋2023 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 免疫力 姜濤 BNO移民
返回
國際
2023-08-01 10:25:00

倡把威尼斯列瀕危世界文化遺產　教科文組織：海平面上升和旅客過多等因素

分享：
倡把威尼斯列瀕危世界文化遺產，教科文組織：海平面上升和旅客過多等因素。(資料圖片)

倡把威尼斯列瀕危世界文化遺產，教科文組織：海平面上升和旅客過多等因素。(資料圖片)

聯合國教科文組織(UNESCO)建議，將意大利威尼斯列入世界文化遺產的瀕危名單中，指當地正因為氣候變化令海平面上升、旅客過多和過度開發，面臨不可逆轉的損害。組織認為，意大利當局在保護威尼斯方面做得不足，期望透過列入瀕危名單，可以令相關持份者加大投放和動員力度，解決長期存在的問題。

威尼斯自1987年以來已名列世界遺產名單，2021年曾避過被列為瀕危世界遺產名單。教科文組織表示，人為干預而帶來持續惡化的影響，其中包含過度開發氣候變化令海平面上升旅客過多，可能對遺產傑出的普世價值造成無法逆轉的改變，人為與自然變遷的複合影響，正導致建築結構和市區的惡化與破壞，並指意大利在解決這些問題上缺乏重大進展，因為缺乏總體聯合戰略的願景，而進一步受到阻礙。

威尼斯前市長卡恰尼批評教科文組織作出欠缺知識的判斷，只懂得批評，但沒有提供任何保育資助。(網上圖片)

威尼斯前市長卡恰尼批評教科文組織作出欠缺知識的判斷，只懂得批評，但沒有提供任何保育資助。(網上圖片)

教科文組織建議將於9月會議作決定

威尼斯政府表示，會仔細審閱教科文組織的報告，再與意大利政府磋商。威尼斯前市長卡恰尼批評教科文組織作出欠缺知識的判斷，只懂得批評，但沒有提供任何保育資助。

教科文組織專家定期審視全球各個世界文化遺產的情況，除威尼斯外，受戰火摧殘的烏克蘭奧德薩古城，以及馬里和伊拉克等多個文化遺產，都獲建議列入瀕危名單。教科文組織9月會在沙特阿拉伯舉行的教科文組織世界遺產委員會(World Heritage Committee)會議，作正式決定。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受