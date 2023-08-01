倡把威尼斯列瀕危世界文化遺產　教科文組織：海平面上升和旅客過多等因素

聯合國教科文組織(UNESCO)建議，將意大利威尼斯列入世界文化遺產的瀕危名單中，指當地正因為氣候變化令海平面上升、旅客過多和過度開發，面臨不可逆轉的損害。組織認為，意大利當局在保護威尼斯方面做得不足，期望透過列入瀕危名單，可以令相關持份者加大投放和動員力度，解決長期存在的問題。

威尼斯自1987年以來已名列世界遺產名單，2021年曾避過被列為瀕危世界遺產名單。教科文組織表示，人為干預而帶來持續惡化的影響，其中包含過度開發、氣候變化令海平面上升和旅客過多，可能對遺產傑出的普世價值造成無法逆轉的改變，人為與自然變遷的複合影響，正導致建築結構和市區的惡化與破壞，並指意大利在解決這些問題上缺乏重大進展，因為缺乏總體聯合戰略的願景，而進一步受到阻礙。