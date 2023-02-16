倡教學自由 激發學生潛能 日本另類學校崛起

日本不少青少年因學習壓力、朋輩關係等問題而討厭上學，甚至逃學，2017年政府實施新法確保輟學兒童能有其他接受教育機會，由私人營辦、提倡教學自由、激發潛能的另類學校愈開愈多，標榜是傳統學校以外的選擇。

日本放送協會(NHK)專題報道，根據文部科學省，2021年一年缺課30天以上的中小學生多達25萬創新高，另類學校的需求大增，其中熊本市江津湖附近的Wing School於5年前成立，以民宅為校舍，約有70名中小學生。