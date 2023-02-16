倡教學自由 激發學生潛能 日本另類學校崛起

日本不少青少年因學習壓力、朋輩關係等問題而討厭上學，甚至逃學，2017年政府實施新法確保輟學兒童能有其他接受教育機會，由私人營辦、提倡教學自由、激發潛能的另類學校愈開愈多，標榜是傳統學校以外的選擇。
日本放送協會(NHK)專題報道，根據文部科學省，2021年一年缺課30天以上的中小學生多達25萬創新高，另類學校的需求大增，其中熊本市江津湖附近的Wing School於5年前成立，以民宅為校舍，約有70名中小學生。
學生猜包剪揼決定誰當領袖
校長兼創辦人田上善浩表示，很多學生因未能融入課堂而失去自信、感到沮喪，這裡的學習氣氛令他們覺得舒服，自然喜愛上學。學校教學理念之一是刺激學生「嘗試」的慾望，例如不是以投票方式選出學生領袖，而是鼓勵學生主動要求做領袖，再以猜包剪揼來決定人選。此外校方以專題形式教學，例如以「咖啡」、「草藥」、「藝術」等為題目，學生可自由選擇參與哪個項目。
學生一手包辦電影製作
村田新太參與電影製作，自己寫劇本，與同學本田悠鷹利用平板電腦，一手包辦拍攝、剪接、影像合成等，兩人之前在傳統學校都遇上困難。其中，村田個性活躍，喜歡表現自我，有自己的節奏，讀小學一年級時，因無法配合課堂要求而苦惱，「老師下達指示，不照做就被罵，上課時不能走動，別人說話時自己要閉嘴。」結果心理壓力導致他身體不適，父母擔心他不能再上學。本田學習較慢，但在這裡卻增強了自信，勇於接受挑戰。