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國際
2024-06-03 15:55:13

倡靖國神社便溺網紅做「無名英雄」　胡錫進：這事讓大家覺得出氣

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內地網紅自爆涉靖國神社塗鴉兼便溺，胡錫進表示應忍一忍做個「無名英雄」。(網上圖片/資料圖片)

內地網紅自爆涉靖國神社塗鴉兼便溺，胡錫進表示應忍一忍做個「無名英雄」。(網上圖片/資料圖片)

內地網紅「鐵頭」在日本靖國神社刻上社名的石柱做出小便的動作，並用噴漆塗鴉寫上「toilet」(廁所)一詞，惹來熱議，他公開有關影片，聲稱自己的行為是為了回應日本排放污水一事，就連《環球時報》前總編胡錫進亦在社交網撰文回應事件，認為「鐵頭」應該忍一忍做個「無名英雄」。

《環球時報》前總編胡錫進亦在社交網撰文回應事件，認為「鐵頭」應該忍一忍做個「無名英雄」。(網上截圖) 內地網紅自爆涉靖國神社塗鴉兼便溺。(網上圖片) 內地網紅自爆涉靖國神社塗鴉兼便溺。(網上圖片) 內地網紅自爆涉靖國神社塗鴉兼便溺。(網上圖片) 內地網紅自爆涉靖國神社塗鴉兼便溺。(網上圖片) 內地網紅自爆涉靖國神社塗鴉兼便溺。(網上圖片)

「第一感受覺得『好啊』，滿滿的『幸災樂禍』」

涉事內地網紅名叫「鐵頭懲惡揚善」(簡稱「鐵頭」)，早前因在直播間講述嫖娼過程，引起爭議，被指遭內地全網封禁。胡錫進表示，見到靖國神社柱子上被人噴漆toilet」(廁所)，「第一感受說實話是覺得『好啊』，滿滿的『幸災樂禍』，希望是韓國人或「日本革命青年」做的，但當知道是網紅「鐵頭」做的，「原有感受一下子打了個折扣」他坦言：「你能不能這次不吱聲啊，忍一忍做個『無名英雄』？」

純屬國內網上消費  憂日本引起反效果

他繼續稱：「鐵頭自曝衝靖國神社柱子撒尿並塗鴉『廁所』，這事雖然讓大家覺得出氣，但它畢竟有一些法律和公共場所行為規範上的複雜性。咱們覺得出氣，純屬國內網上消費，它在日本引起的效果則肯定是相反的」

胡錫進擔心：「萬一日本警方採信他視頻提供的證據把他抓了，我們大家又得在挺不挺他、挺他到甚麼程度上糾結，還要耗掉一點中國的領事資源。」他又表示對於「鐵頭」在被封號期間做此事的目的究竟是為了甚麼，就不妄加揣測了！

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