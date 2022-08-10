倫常慘案｜母直播稱殺了孩子 離異夫趕抵女兒死囝囝危殆

美國新奧爾良周日發生一宗恐怖倫常慘案，一名母親刺傷4歲女兒和2歲兒子後，身上染血在網上直播中說：「我做了。我的孩子死了。」鄰居門前閉路電視拍攝到，那婦人的離異丈夫匆忙駕車趕到，停車後跑往前妻家裡，惜已太遲，女兒躺在染滿血的床上無反應，兒子也受刀傷。送抵醫院時，女兒搶救後不治，兒子情況危殆。

倫常慘案｜兩小孩被割頸傷氣管

報道稱，被控二級謀殺和企圖二級謀殺等罪名、31歲的Jenee Pedesclaux曾三度與孩子的父親Jermaine Roberts視訊通話。根據法庭文件，第一次通話展示染血的兒子，第二次是受傷的女兒，最後一次是兩名孩子頸部被割傷，4歲女兒Paris躺在床上不斷喘氣。據悉，Paris身體多處有刀傷、其中一刀由頸部割至脊柱，傷及氣管，肩和上胸也有刀傷，做了多項手術卻搶救失敗。2歲的Jay’Ceon情況穩定但危殆，將做另一次氣管手術。法庭文件指，Jenee割傷子女頸部後，將刀割向自己，鎖骨有淺傷，送院治療後周一被移送到拘留所，周四將提堂。