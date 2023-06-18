倫敦一家四口倒斃屋內 包括3及11歲子女 涉自殺及謀殺(有片)

英國倫敦西部的漢斯洛(Hounslow)發生倫常慘案，夫婦及兩名年僅3及11歲的子女被發現陳屍屋內，警方認為涉及謀殺及自殺。有鄰居對案件感到震驚，指對涉事家庭印象良好，且數天前還見女戶主在花園跟子女開心玩耍，毫無異樣，沒料幾日後卻傳來噩耗。

倫常慘案｜鄰居稱一家四口「非常美好」女童剛慶祝生日

有鄰居指，涉事女戶主是位「有兩個年幼孩子的可愛母親」，形容該家庭「非常美好」。31歲鄰居Oana Petraru則憶述，案發前數天還見到女戶主和兩個孩子玩得「非常開心」，「(當日)我只看到媽媽，因為花園就在外邊」，「他們非常開心，她總在跟子女玩耍，玩玩球，就跟一般母親一樣」，「他們沒有甚麼奇怪之處。我不認識他們一家，但她看來很好」。

Petraru稱她極少看到男戶主，但上星期也見到他為子女爬上儲物棚撿球，過去也沒聽過爭吵聲音。另有鄰居形容女童Maja是個「快樂、活潑、非常聰明及成熟的女孩」，指Maja原於9月升讀中學，上月才跟朋友一起慶祝11歲生日，「這(慘案)非常令人震驚，我無法理解發生甚麼事」。據報Maja的朋友周二曾發短訊找她，但Maja一直沒回覆，相信當時已經死亡。