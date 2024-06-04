倫敦公園7年發現3棄嬰 DNA檢測揭來自相同父母



英國倫敦東部公園7年來發現3名剛出生的棄嬰，經DNA檢測竟同來自一對父母。3名嬰兒分別棄置在Plaistow和Newham兩個地區的公園，最新一名在2024年1月18日發現，是名女嬰。另兩名分別是在2019年1月31日發現的女嬰，以及2017年9月16日發現的男嬰。3名棄嬰的父母還未找到，法庭周一准許傳媒報道3宗棄嬰案的關聯。

發現棄嬰居民：寶寶全身冰冷

今年1月的案件，女嬰於Newham在寒冷冬夜由遛狗居民發現，醫院職員稱她為Baby Elsa，取自電影《魔雪奇緣》的角色。她並沒有受傷，警方呼籲其母親聯絡他們。DNA檢測發現Elsa，與Baby Harry(2017年在Plaistow發現)，以及Baby Roman(2019年在Newham發現)是同父同母的兄姊妹，後兩者相隔近一年半出生。Roman因在叫Roman的街道附近發現而命名，她放在一個超市購物袋內，並放於公園的長凳上。當時發現她的居民表示，聽到購物袋傳出哭聲，她的哭喊救了自己一命。毛巾包著的Roman當時全身冰冷，膚色有點紫，前額和耳朵似乎被凍傷。