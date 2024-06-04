倫敦公園7年發現3棄嬰 DNA檢測揭來自相同父母

英國倫敦東部公園7年來發現3名剛出生的棄嬰，經DNA檢測竟同來自一對父母。3名嬰兒分別棄置在Plaistow和Newham兩個地區的公園，最新一名在2024年1月18日發現，是名女嬰。另兩名分別是在2019年1月31日發現的女嬰，以及2017年9月16日發現的男嬰。3名棄嬰的父母還未找到，法庭周一准許傳媒報道3宗棄嬰案的關聯。
發現棄嬰居民：寶寶全身冰冷
今年1月的案件，女嬰於Newham在寒冷冬夜由遛狗居民發現，醫院職員稱她為Baby Elsa，取自電影《魔雪奇緣》的角色。她並沒有受傷，警方呼籲其母親聯絡他們。DNA檢測發現Elsa，與Baby Harry(2017年在Plaistow發現)，以及Baby Roman(2019年在Newham發現)是同父同母的兄姊妹，後兩者相隔近一年半出生。Roman因在叫Roman的街道附近發現而命名，她放在一個超市購物袋內，並放於公園的長凳上。當時發現她的居民表示，聽到購物袋傳出哭聲，她的哭喊救了自己一命。毛巾包著的Roman當時全身冰冷，膚色有點紫，前額和耳朵似乎被凍傷。
倫敦公園棄嬰｜剛出生僅1小時
最新發現的Elsa也是放在購物袋內，相信剛出生僅1小時，當時氣溫是攝氏零下4度。一名餐廳經理向記者稱，下班經過見到有一群警察，形容女嬰被棄置在一個「相當顯眼」地方，當時她已被送院，只見地面有毛巾和血跡。她相信生下女嬰的母親是想途人發現，才放在當眼處。警方稱，3名棄嬰為非裔或混血，促敦他們的母親現身，這也是為了其健康著想，相信她需要治療。報道指， Harry和Roman已獲領養，Elsa仍在當局照顧中。3人現已改了另一名字。