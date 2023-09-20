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國際
2023-09-20 04:30:28
日報

倫敦地鐵站為廣告費 臨時改名Burberry Street惹議

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倫敦地鐵

車站臨時改名Buberry Street。(互聯網)

倫敦地鐵

車廂內路線圖及廣播則維持Bond Street。

英國倫敦西區一個地鐵站，為了廣告費而暫時改名，變成「Burberry Street」站，被民眾狠斥製造混亂。涉事車站原為「Bond Street」站，為迎接倫敦時裝周而跟Burberry合作，臨時改名Burberry Street。網上片段可見站內外大部分站名改為Burberry Street，但車廂內、車站路線圖以及路軌一側的站名，則保留Bond Street站名，車廂廣播也維持叫該站Bond Street。

不少人覺得安排混亂，有市民表示︰「Burberry入主Bond Street很酷，但也讓我想到若夜班工作12小時後，回家途中可能搞不清是甚麼站」；有人批評倫敦交通局(TfL)做法愚蠢，「很多長者過了3個站後，驚慌失措地問我是否錯過了Bond Street站，相信這種事一天發生幾百次」。有片段可見，站內有Burberry Street站名貼紙遭人撕毀。據報今次臨時改名安排，在當地時間周二結束。

今次並非倫敦地鐵站首次因贊助改名，2015年「Canada Water」站亦曾在倫敦馬拉松舉行期間改名「Buxton Water」站。英媒指，TfL面臨7.4億英鎊的資金短缺，暫不清楚這次活動帶來多少收入，而2015年與Buxton Water的交易金額為11萬鎊。

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