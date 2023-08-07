倫敦塗鴉聖地疑中國留學生噴「民主自由」白底紅字捱轟 有人二次創作兼再塗鴉「反擊」

英國倫敦東區的塗鴉聖地「紅磚巷」(Brick Lane)近日出現「民主、自由、平等、公正、法治、愛國」等白底紅字塗鴉，令人聯想到中共「社會主義核心價值觀」。有網上消息指，這是約10名在英國學習藝術的中國留學生創作。他們的創作覆蓋了已逝藝術家生前塗鴉，被轟觸犯塗鴉界的潛規則，引發熱議。 紅磚巷一帶多年來以多元繽紛的塗鴉、次文化和非主流藝術聞名，展現了對建制和權力的反抗精神。根據網絡公開資訊，近10名據指在倫敦學習藝術的中國年輕人本月5日在紅磚巷大片牆面上寫下體現「社會主義核心價值觀」的民主、自由、平等、公正、法治、愛國、誠信、友善等共計24個巨大紅字。其中，法治的「治」被加上一個問號。 領導創作的學生發帖解畫 報道指，「倫敦紅磚巷中國社會主義塗鴉」這一題目在中文網絡世界掀起熱議。根據知名Twitter帳號「李老師不是你老師」分享的圖文，創作者不是在空的牆面上塗鴉，而是以白漆覆蓋在大片牆面上的其他幾位藝術家的創作，再寫上紅色大字。 領導創作的學生「一鵲」發文聲稱，這件作品「沒有太多政治意味」；他「很愛」他的國家，希望透過作品「反應所謂自由的羅格斯主義和文化殖民性」。

涉事學生被指就讀英國皇家藝術學院 住在澳洲的中國流亡藝術家、政治諷刺漫畫創作者「巴丟草」在Twitter發文表示，他不確定這些學生的實際動機是對中共的統治意識形態表達支持，或是表現政治諷刺。 「巴丟草」不無反諷地指出，無論這些學生的動機為何，這都是一件很好的「行為藝術」作品，準確地隱喻當中國宣傳遇上西方街頭藝術的自由言論，會展現甚麼樣具侵略性的動力關係。 藝術家susi_foxy_art透過Instagram指出，中國學生對牆面上向藝術家致敬的塗鴉極不尊重，且十分貪心、覆蓋一大片好作品，這是問題重點。susi_foxy_art認出涉事的中國學生在「皇家藝術學院」(Royal College of Art)就讀，他們自以為很酷，自稱為「麻煩製造者」。 學生犯了禁？ 有意見認為，在英國高度重視表達自由的環境中，這群中國留學生有權就自己的創作，提出外界或許認為匪夷所思的各種「論述」，不認同他們的，同樣有權利表態。覆蓋其他人的作品在塗鴉界不是絕對被禁止的行為，問題就在這些學生明顯觸犯了幾項塗鴉界潛規則。