倫敦御林軍30度高溫下綵排3人熱暈 一人醒後繼續吹奏(有片)

有御林軍在烈日下昏倒。(美聯社)

英國入夏以來，氣溫首度升至攝氏30度，倫敦至少3名御林軍在閱兵綵排期間熱暈，其中一名士兵恢復意識後，仍敬業地繼續吹奏。蘇格蘭高地則發生山火，當局呼籲民眾留在室內。

《衛報》報道，倫敦市中心皇家騎兵校閱場上周六(10日)舉行皇家軍隊檢閱典禮(Trooping the Colour)綵排，1400多名士兵接受身兼威爾斯衛隊(the Welsh Guards)榮譽上校的王儲威廉王子檢閱，至少3名王室衛兵在烈日下暈倒。

從畫面可見，士兵們排列整齊，吹奏著樂器，有一人躺在地上，數名醫務兵立刻朝他的方向跑去，這時士兵恢愎意識，慢慢爬起來，回到隊伍中。他敬業地嘗試繼續吹奏，但因身體狀況欠佳，醫務兵還是扶著他離開。這邊廂，醫務兵用擔架抬著另一名昏倒的士兵離開。

倫敦氣溫達攝氏30度，加上士兵們頭戴的都是皮帽，才會「熱到暈」。威廉事後在Twitter發文表示，軍隊在困難的條件下「表現出色」。倫敦民眾亦表示：「今天熱到難以置信，會覺得不像在英國，因為實在太熱了。」