倫敦御林軍30度高溫下綵排3人熱暈 一人醒後繼續吹奏(有片)

英國入夏以來，氣溫首度升至攝氏30度，倫敦至少3名御林軍在閱兵綵排期間熱暈，其中一名士兵恢復意識後，仍敬業地繼續吹奏。蘇格蘭高地則發生山火，當局呼籲民眾留在室內。
《衛報》報道，倫敦市中心皇家騎兵校閱場上周六(10日)舉行皇家軍隊檢閱典禮(Trooping the Colour)綵排，1400多名士兵接受身兼威爾斯衛隊(the Welsh Guards)榮譽上校的王儲威廉王子檢閱，至少3名王室衛兵在烈日下暈倒。
從畫面可見，士兵們排列整齊，吹奏著樂器，有一人躺在地上，數名醫務兵立刻朝他的方向跑去，這時士兵恢愎意識，慢慢爬起來，回到隊伍中。他敬業地嘗試繼續吹奏，但因身體狀況欠佳，醫務兵還是扶著他離開。這邊廂，醫務兵用擔架抬著另一名昏倒的士兵離開。
倫敦氣溫達攝氏30度，加上士兵們頭戴的都是皮帽，才會「熱到暈」。威廉事後在Twitter發文表示，軍隊在困難的條件下「表現出色」。倫敦民眾亦表示：「今天熱到難以置信，會覺得不像在英國，因為實在太熱了。」
蘇格蘭高地山火
氣象局表示，英國的氣溫來到攝氏30度，倫敦希思羅機場錄得30.5度。
在蘇格蘭高地，當局上周六晚呼籲民眾留在室內，因為消防員正在因弗奈斯(Inverness)附近處理一場山火，上周六是蘇格蘭入夏以來最熱的一天。愛爾夏(Ayrshire)的奧欽克魯夫(Auchincruive)錄得26.7度，因弗奈斯亦達到23度。
蘇格蘭消防及警方建議居於戴維奧特(Daviot)的民眾留在室內，並關閉所有門窗以防吸入煙霧。
當地時間下午2時45分左右，一處旅行拖車停車場附近的山林報稱起火，當局發出級別達「非常嚴重」的山火警告，已延長至周一。5月28日，蘇格蘭高地坎尼希(Cannich)附近亦發生嚴重山火，據指是英國最大山火之一，延燒面積約30平方英里。
氣象局指，來自南方的暖空氣預計將使溫度上升，料帶來雷雨，並有可能出現冰雹和強陣風。氣象局周六晚對多地發出的雷暴警告，維持至周日。