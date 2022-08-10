倫敦排屋氣體洩漏大爆炸 全屋粉碎4歲女亡 居民︰兩周前已聞到異味(多圖有片)

港人移英熱門地點之一的伯明翰，6月曾發生住宅氣體爆炸，震驚當地社區，倫敦南部一間排屋周一亦發生類似意外，整間屋遭炸成粉碎，造成最少一死3傷，死者是一名年僅4歲的女童。附近居民指早於兩星期前，已聞到異味，但未能阻止慘劇發生。當地傳媒指，英國過去15個月已發生了7宗氣體爆炸，奪去4人性命。

倫敦物業 排屋氣體爆炸 4歲女死亡

現場是倫敦南部克羅伊登(Croydon)附近Thornton Heath的一間排屋，周一(8日)早上7時許發生爆烈爆炸，有居民形容巨響「如引爆炸彈」、「是歷來聽過的最大巨響」，並見一名婦人及子女在瓦礫中逃出，雙手染血，婦人尖叫說「我還有一個女兒在裡面」。6輛消防車及40名消防員趕抵，附近逾100名居民須疏散。最終證實婦人的4歲女兒罹難，另有3人在意外人受傷。

英國排屋 氣體爆炸夷為平地

事發排屋整間被夷為平地，毗連的排屋亦嚴重受損，兩名分別50歲及62歲的街坊，當時在出事排屋協助3名兒童逃出，被稱為英雄。50歲街坊Kutoya Kukanda說︰「我聽到巨響，立即打開(該屋的)門……我看到煙霧瀰漫，屋子倒塌，裡面的人在尖叫，我入屋先帶走一名嬰兒——屋內共有3名小孩」，「我把其中一名小孩交給另一街坊，小孩母親大叫『我還有一名女兒在裡面』。」

英國物業 倫敦排屋氣體爆炸 兩周前傳異味

另有居民說當時以為是建築工程的聲音，「有些人圍住該位母親，她顫抖著尖叫『我找不到孩子』」最終消防員告訴她其女兒已罹難。另有居民稱，最少兩周前已聞到異味，並感到頭暈欲吐、頭痛及呼吸困難，指出事家庭曾通報燃氣公司，但公司未有立即派員檢查，而是預約日期，批評該公司做法，「我從未聽過這種事」。據報亦有街坊在事發前數天通知燃氣公司，而事發當日有人員在附近道路進行工程，疑為時太晚。