倫敦斬人案｜女警手臂「幾乎斬甩」14歲童出門返學面部中刀慘死(有片)(更新)

遇害14歲男童Daniel Anjorin。(互聯網)

22:50更新︰遇害男童身份、照片及背景。 英國倫敦近郊前日(30日)發生的斬人案，造成1死4傷，死者為一名14歲男童，據報其頭部遭兩呎長利劍猛砍，當場死亡。英媒其後公開男童身份，為尼日利亞裔的Daniel Anjorin。另案中其中一名傷者是女警，據報其手臂幾乎被「斬甩」。 案發在前日早上近7時，36歲男疑兇駕車駛入倫敦東北部海諾特(Hainault)地鐵站附近的Thurlow Gardens住宅區，撞向一間屋。

倫敦斬人案｜遇害男童待人友善 性格文靜 據報疑兇之後在區內游走，在路上叫一名女子替他接聽手機，女子知道不妥後立即逃跑並大叫。疑兇從背後抽出大劍，當時男童剛巧步至，隨即遭刀手朝他面部狂斬。據報慘死的14歲尼日利亞裔男童Daniel Anjorin，當時剛出門上學，詎料飛來橫禍，鄰居指男童平昤待人友善、性格文靜。據報Anjorin熱愛足球，是阿仙奴的支持者，而他生前就讀每年學費24,990英鎊的私校Bancroft's school。

警員之後趕至，其中一男一女警員亦遭斬傷手部，據報女警的手臂「幾乎被斬甩」，送院後雖駁回，但料須接受「多年」物理治療才能康復，並留下難以磨滅的陰影。另外兩名傷者是在地鐵站附近的路人，據報其中一名男子頸部中刀，血流如注。 倫敦斬人案｜疑兇在住宅區游走 居民恐慌 據報疑兇在住宅區游走時，居民怕得如坐針氈，氣氛緊張。一名住在襲擊發生地馬路對面的婦女說，當警察到達時，她看到一名男子渾身是血地離開房子，「我看到外面發生了一些事情，並聽到了尖叫聲。我不知發生甚麼事」，「我女兒走進房間說『媽媽外面發生了甚麼事』」，「我走到外面，立即有警察大喊叫『不，不，請返回屋內』。」她續說︰「我回屋裡，透過窗戶看到一名穿著黃色連帽衫的男人，快速跑過外面的停車場，穿過花園，經過另一棟房子」。另一名鄰居則稱，他聽到了「驚恐的尖叫聲」，然後看到警察封鎖了附近的道路，並敦促居民鎖好門窗。