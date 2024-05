倫敦斬人案｜女警手臂「幾乎斬甩」14歲童出門返學面部中刀慘死(有片)(更新)

倫敦斬人案|疑兇施襲時曾大叫「有任何人相信神嗎?」

刀手最終被其他警員以電槍制服就擒,整個傷人過程長達22分鐘。另據報疑兇施襲時,曾大叫「有任何人相信神嗎?」(does anyone believe in God)。倫敦警方表示相信不涉及恐怖襲擊。案件除令人關注當地斬人案頻生外,亦注意到警員裝備是否足夠。據報最先到場的警員配備麻醉噴霧及電槍,但「作用有限」未能制服疑犯,更被對方斬傷,其後有同僚增援包圍,才終將他擒獲。