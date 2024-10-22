倫敦現廣東話祈福黨騙徒 警方發圖尋8女子

倫敦警方本月15日作出有關呼籲，稱Islington(伊斯靈頓)的華人社區發生多宗「敲詐罪行」；自1月起在教堂市場(Chapel Market)和利物浦路(Liverpool Road)附近地區有多人受騙。騙徒會問受害人是否認識一名醫生，並要求他們從附近櫃員機提取大量金錢，否則家人會在未來數天「神秘地」受傷。

騙徒扮家人生病尋中醫

英國廣播公司(BBC)近日亦追訪了倫敦祈福黨的個案，指除了英國，美國、澳洲和加拿大也出現多宗個案。受訪的六十多歲馬來西亞女華僑Mungnee表示，在西倫敦前往上瑜伽堂途中，一名女子哭喊走向她，以廣東話問她是否認識區內一名中醫並說丈夫生病。然後另一名說廣東話女子很快出現，說知道那名中醫，帶著Mungnee和那哭喊女子前往。因為那名女子太傷心，Mungnee便跟隨著她加以安慰。

3人行至一條較安靜的街道時，第三名疑似女騙子加入，說認識那名中醫並「熱心地」前往找他要求幫忙。15分鐘後，第三名女騙子回來說「中醫」透過其神秘力量，發現Mungnee也身處危險中，知道她婚姻有問題和右腳痛症。因Mungnee未有向3名女騙子提及這些事，遂信以為真。那名中醫又預言她的成年兒子未來3天會有意外，且將會死亡。女騙徒便說中醫可作法祈福保護她兒子，她只須將米和盡量多些黃金和金錢放進一個膠袋內即可。其中一名騙子趕忙陪Mungnee回家拿寶珠首飾，又到銀行提取4,000英鎊(約4萬港元)現金。騙徒期間將膠袋換走，當Mungnee回家時打開膠袋發現只有磚頭、蛋糕和兩樽水。相信騙子事前已調查她的資料，繼而行騙。