倫敦白天街頭廝殺 汽車追撞男子不果 司機拿開山刀斬 居民嘆不再安全(有片)

網上流傳一段令人震驚的片段，可見兩名男子在倫敦一條繁忙的道路上廝殺，其中一人被人駕車追撞，司機之後更下車，亮出疑似開山刀襲擊對方。片段令當地人慨嘆不已，有人指倫敦已不再安全。
事發在倫敦埃奇瓦爾路(Edgware Road)，有人拍到一輛白色私家車在路上不斷移動。片段可見私家車多次扭軚並向前、向後行駛，欲撞向一名男子，但似不及對方靈活。
兩男街頭「決鬥」過程︰
英國治安｜網民︰慶幸父母50年前遷出倫敦
有行人曾一度想阻止該車撞人，但不成功，現場不斷傳出尖叫聲。被追撞的男子之後趁該車停車，走到司機位旁，向司機連環揮拳。司機被打後開門下車，跑到車尾拿出一把疑似開山刀或長棍，襲擊對方。片段在二人在馬路中心展開決鬥期間中斷。
片段其後在網上流傳，令網民感到震驚，有人表示︰「實在太過火了，街頭並不安全，完全是無法無天」；另有人稱︰「我住在事發地點不遠處……這已足夠令我搬出倫敦，罪案已經失控。政府不會做任何事防止這些事發生」；有人則說︰「我父母50年前賣樓遷出倫敦，當時14歲的我感到不開心，如今我慶幸他們當年這樣做，他們有遠見」。英媒稱已向倫敦警方查詢，暫未知事件中有無人受傷。
On Edgware road pic.twitter.com/x0RygJATSy— London & UK Street News (@CrimeLdn) April 20, 2024