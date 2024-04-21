倫敦白天街頭廝殺 汽車追撞男子不果 司機拿開山刀斬 居民嘆不再安全(有片)

網上流傳一段令人震驚的片段，可見兩名男子在倫敦一條繁忙的道路上廝殺，其中一人被人駕車追撞，司機之後更下車，亮出疑似開山刀襲擊對方。片段令當地人慨嘆不已，有人指倫敦已不再安全。

事發在倫敦埃奇瓦爾路(Edgware Road)，有人拍到一輛白色私家車在路上不斷移動。片段可見私家車多次扭軚並向前、向後行駛，欲撞向一名男子，但似不及對方靈活。

兩男街頭「決鬥」過程︰