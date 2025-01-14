倫敦西敏寺達爾文墓碑慘遭噴漆　犯人屬環保團體成員：政府未夠環保

「停止石油」組織的2名成員在西敏寺大教堂的達爾文墓碑上噴漆。（圖／翻攝自「停止石油」官網）

英國倫敦西敏寺大教堂（Westminster Abbey）裡的達爾文墓碑上，遭活動人士塗鴉噴上「1.5 已死」的字眼，代表全球平均氣溫超過了 1.5C 的臨界值。

據外媒報道，「停止石油」組織(JSO) 坦承犯案，該組織的兩名支持者在位於倫敦市中心西敏寺大教堂的達爾文墓碑上用噴漆留下「1.5 已死」（1.5 is dead）的字樣。

倫敦大都會警察局稱，警方逮捕了兩名女子，她們涉嫌「在西敏寺大教堂灑下疑似粉末狀油漆」造成破壞。一位發言人表示，2名嫌犯已被帶到倫敦市中心警察局，目前仍被拘留。

教堂發言人：教堂仍持續開放 不打算關閉

教堂發言人表示，預計不會造成永久性損壞，教堂不打算關閉，仍持續向信徒和遊客開放。

JSO 成立於 2022 年初，主要在向英國政府施壓，要求其製定石油和天然氣勘探政策。這次行動的2名成員為66 歲的退休助教艾莉森·李 (Alyson Lee) 和 77 歲的前地方政府理事會首席執行官迪·布萊 (Di Bligh) 。艾莉森·李在被警方帶走時對記者說：「我們正試圖讓政府採取行動應對氣候變遷，但他們做得還不夠。」

據悉歐洲氣候監測機構上周宣布，過去兩年全球平均氣溫首次超過了 1.5C 的臨界升溫限值。

JSO 先前已經進行過一系列激進手段抗議政府對氣候政策的無能，其中包括用湯潑灑梵高的《向日葵》等代表性畫作，以及用橙色油漆粉末潑灑巨石陣。

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