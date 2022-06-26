倫敦警點錯相 遭鎖手扣按在地上 非裔哮喘童嚇破膽：以為會死(有片)

英國一名患哮喘病的14歲非裔男童放學回家途中被警方點錯相，誤認是劫案疑犯，結果被警員鎖手扣並按在地上，男童大受驚嚇，事後受訪稱，「當時以為自己會死」。母親狠批警方辦案草率，擔心兒子會成為另一個遭美警跪頸死亡的弗洛伊德(George Floyd)，形容兒子今次遭遇是「每個家長的最恐怖噩夢」。 英國獨立電視台(ITV)報道，約瑟(De-Shaun Joseph)上周四下午從倫敦南部克羅伊頓(Croydon)的學校返家途中，突然被警方截查。警員指他外形似一名手機劫案的男疑犯，疑犯是一名穿藍色連帽衛衣的非裔青年，但約瑟稱，他當時穿校服，著上深灰色連帽外套，警員把他推向圍欄、雙手鎖上手扣，又取走他的手機，他反抗，警員即將他按在地上。

從片段可見，患有哮喘的約瑟面部朝下，雙手被反鎖在身後，有警員跪在他的背部，約瑟稱，他當時以為會死。他被警員制服在地，動彈不得，只好大聲唸出母親的手機號碼，向途人求救。有途人立即致電約瑟的母親，告訴事發經過，警方最終將約瑟釋放。 談到兒子這次遭警員折騰，母親珍妮特事後受訪，仍忿忿不平、激動落淚。她說，很擔心兒子成為弗洛伊德翻版，「都是同一個舊故事，所有非裔男孩的外形都(與疑犯)脗合。他們(警方)對我兒子所做的事，根本沒有辯解理由，他們對一名14歲非裔男孩過度使用武力」。 警方回應 說法矛盾 倫敦警方事後承認他們「拉錯人」，稱事發時警員看到男童的衣著與附近一宗手機劫案的疑犯相似，警員便對他截查，期間他辱罵警員並反抗。警員經調查後，確定他並非案中疑犯，便將他釋放。反暴力罪案特遣隊主管伯恩斯(Richard Berns)表示，警員當日顯然沒有犯錯，但警方接到投訴後，將就此案展開調查。