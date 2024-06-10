倫敦電動雙層巴士由中國生產 比亞迪為英國度身訂造 下半年將投入服務

紅色雙層巴士是倫敦的城市標誌之一，快將投入服務的雙層電動巴士「BD11」，由比亞迪在中國國內生產，最多可載90人，並使用比亞迪自主生產的刀片電池，總容量高達532千瓦時，充滿電後可行駛逾640公里。據悉，新一代刀片電池雙層巴士底盤將電池與車架合成，不僅大大減輕整車重量，增加了續航，更提升了車輛的穩定性和操控性。

倫敦Go-Ahead交通集團早前授予比亞迪合約，在中國生產逾100輛BD11雙層巴士，再通過海運進口到英國。比亞迪隨後還將推出適應英國不同地區需求的車型。

標誌著國產汽車進一步拓展海外市場

BD11雙層巴士將取代現時由北愛爾蘭公司開發的環保巴士，這意味在倫敦道路上行駛近70年的紅色雙層巴士，將變成「中國製造」，也標誌著國產汽車的海外拓展更進一步。這並不是英國公共汽車首次由中國製造。自2013年起，比亞迪已向英國營運商提供了約1,800輛電動巴士，但大都是與英國的合作夥伴共同製造。