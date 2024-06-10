倫敦電動雙層巴士由中國生產 比亞迪為英國度身訂造 下半年將投入服務

英國倫敦新一批電動雙層巴士預計下半年將投入服務。這款配備刀片電池底盤的新型環保雙層巴士由中國汽車生產商比亞迪(BYD Auto)製造，並為英國特別設計。
新型環保巴士使用比亞迪刀片電池
紅色雙層巴士是倫敦的城市標誌之一，快將投入服務的雙層電動巴士「BD11」，由比亞迪在中國國內生產，最多可載90人，並使用比亞迪自主生產的刀片電池，總容量高達532千瓦時，充滿電後可行駛逾640公里。據悉，新一代刀片電池雙層巴士底盤將電池與車架合成，不僅大大減輕整車重量，增加了續航，更提升了車輛的穩定性和操控性。
倫敦Go-Ahead交通集團早前授予比亞迪合約，在中國生產逾100輛BD11雙層巴士，再通過海運進口到英國。比亞迪隨後還將推出適應英國不同地區需求的車型。
標誌著國產汽車進一步拓展海外市場
BD11雙層巴士將取代現時由北愛爾蘭公司開發的環保巴士，這意味在倫敦道路上行駛近70年的紅色雙層巴士，將變成「中國製造」，也標誌著國產汽車的海外拓展更進一步。這並不是英國公共汽車首次由中國製造。自2013年起，比亞迪已向英國營運商提供了約1,800輛電動巴士，但大都是與英國的合作夥伴共同製造。
2034年前倫敦巴士達致零排放
倫敦目標在2034年前將市內9,000輛巴士全部換成零碳排放車型，目前已有約1,300輛零排放巴士投入服務。
比亞迪英國商用車總經理弗朗克索普表示：「倫敦抱有雄心壯志，對巴士網絡，在2030年前達到零碳排放目標，這將是一項艱巨工作。我們的工作現在開始，但已有一個可以良好推進的基礎。」
1954年7月24日，倫敦第一輛紅色雙層巴士開始載客，取代有軌電車，直至2005年舊有巴士被環保型號所取代。