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國際
2023-10-01 12:45:16

倫敦飛杜拜「寵物共乘」新航線單程索價近萬美元　每位乘客可攜兩個毛孩

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公司聯合創辦人歌爾德（Adam Golder）表示「K9 Jets一直相信，寵物也是家庭成員，應該與家人一起享受舒適、時尚地旅行，我們非常高興能夠在假期間開通這條新航線，如此自一來乘客就可以與他們所愛的人（包括寵物）一起慶祝。」

越來越多人將家中的毛孩看作家人一樣重要，私人航空企業K9 Jets捉緊商機，宣布開通為狗狗提供專屬座位的新航線，更於9月26日舉行首航，讓主人在漫長的飛行時間中，可以與自家愛犬並肩而坐，一同欣賞窗外風景。

體重超22.6公斤需購兩張機票

公司聯合創辦人歌爾德（Adam Golder）表示：「K9 Jets一直相信，寵物也是家庭成員，應該與家人一起享受舒適、時尚地旅行，我們非常高興能夠在假期間開通這條新航線，如此自一來乘客就可以與他們所愛的人（包括寵物）一起慶祝。」

該公司提供「杜拜-倫敦」航線，單程機票要價9925美元（約7.78萬港元），每位乘客可以攜帶兩隻體重22.6公斤以下的寵物，20公斤托運行李和10公斤手提行李，為了確保毛小孩在機上的舒適度，如果寵物重量大於22.6公斤，則飼主需要購買兩張機票。

引來環保人士批評

不過該項服務，卻引來環保人士的批評，曾經擔任副飛機副機師，現在為環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）發言人的史密斯（Todd Smith）指出，這些富豪相當溺愛自家寵物，卻忽略了這些飛機都是停在私人機場，隨著越來越多的私人機場建成，環境也遭受許多污染，身為前飛行員，我認為人們應該放慢生活節奏，為大眾提供真正永續的乾淨交通。」

但K9 Jets 強調，它們不擁有和運營任何飛機，而是一家「公共包機運營商」，這項服務並非針對超級富豪，其狗狗的座位價格與和貨運價格相當，公司會落實企業責任，認真對待對環境的責任，並採取行動，抵消營運每趟航班的碳排放，和值得信賴碳減排專家合作，減少對環境的影響。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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