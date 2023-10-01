倫敦飛杜拜「寵物共乘」新航線單程索價近萬美元　每位乘客可攜兩個毛孩

公司聯合創辦人歌爾德（Adam Golder）表示「K9 Jets一直相信，寵物也是家庭成員，應該與家人一起享受舒適、時尚地旅行，我們非常高興能夠在假期間開通這條新航線，如此自一來乘客就可以與他們所愛的人（包括寵物）一起慶祝。」

越來越多人將家中的毛孩看作家人一樣重要，私人航空企業K9 Jets捉緊商機，宣布開通為狗狗提供專屬座位的新航線，更於9月26日舉行首航，讓主人在漫長的飛行時間中，可以與自家愛犬並肩而坐，一同欣賞窗外風景。

體重超22.6公斤需購兩張機票

公司聯合創辦人歌爾德（Adam Golder）表示：「K9 Jets一直相信，寵物也是家庭成員，應該與家人一起享受舒適、時尚地旅行，我們非常高興能夠在假期間開通這條新航線，如此自一來乘客就可以與他們所愛的人（包括寵物）一起慶祝。」

該公司提供「杜拜-倫敦」航線，單程機票要價9925美元（約7.78萬港元），每位乘客可以攜帶兩隻體重22.6公斤以下的寵物，20公斤托運行李和10公斤手提行李，為了確保毛小孩在機上的舒適度，如果寵物重量大於22.6公斤，則飼主需要購買兩張機票。