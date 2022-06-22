倫敦駭人種族仇恨襲擊 波蘭移民問路遭狂毆血流披面

一名波蘭移民搭長途巴士剛抵倫敦，在維多利亞車站附近向兩名途經西裝男問路，豈料遭對方狂毆，打至血流披面。旁邊一間酒吧內有人拍下過程，片段可見其中一名男子向已倒地的事主不斷揮拳。
事發在上周五，遭遇害怕經歷的31歲男子Kamil Sobala稱，當晚上7時50分於醫院醒來後仍感到非常害怕，驚到現在連出街購物都不敢，也睡不著覺。他表示，從波蘭搭飛機回英國定居，打算與朋友在倫敦一起居住，事發當天由巴斯搭長途巴士往倫敦。Sobala對倫敦並不熟識，剛巧手機又無電，無法使用地圖app尋找路線前往與友人約好的地點，經過一間酒吧時向途人問路，「我想知道哪裡可以為手機充電，地鐵站在哪裡，遂向那兩名男子問如何去地鐵站」。怎知卻招來惡運，「他們不是說『對不起，幫不倒你』，而是用粗口鬧我。然後問我來自哪裡，我說波蘭。」下一刻便遭到毒打。
「這是種族歧視」
Sobala說：「我的背部被打痛，眼睛、顴部和臉也是。這是種族歧視，他們在我說來自波蘭後開始襲擊；他們向我揮拳直至我甚麼也記不起。」他多謝一名女士上載了他被毆打片段和召叫救護車，也多謝所有幫助他的人，希望有關片段能找到兇徒。有旁觀者批評警員在事發後未有前來，警方承認警員並未有到場，但之後有接觸受害人和目擊者，正尋找施襲者；又解釋接報時知道兇徒已離開現場和已召叫救護車，且不會構成即時性命威脅，遂未有派警員到現場。