倫敦駭人種族仇恨襲擊 波蘭移民問路遭狂毆血流披面

一名波蘭移民搭長途巴士剛抵倫敦，在維多利亞車站附近向兩名途經西裝男問路，豈料遭對方狂毆，打至血流披面。旁邊一間酒吧內有人拍下過程，片段可見其中一名男子向已倒地的事主不斷揮拳。

事發在上周五，遭遇害怕經歷的31歲男子Kamil Sobala稱，當晚上7時50分於醫院醒來後仍感到非常害怕，驚到現在連出街購物都不敢，也睡不著覺。他表示，從波蘭搭飛機回英國定居，打算與朋友在倫敦一起居住，事發當天由巴斯搭長途巴士往倫敦。Sobala對倫敦並不熟識，剛巧手機又無電，無法使用地圖app尋找路線前往與友人約好的地點，經過一間酒吧時向途人問路，「我想知道哪裡可以為手機充電，地鐵站在哪裡，遂向那兩名男子問如何去地鐵站」。怎知卻招來惡運，「他們不是說『對不起，幫不倒你』，而是用粗口鬧我。然後問我來自哪裡，我說波蘭。」下一刻便遭到毒打。