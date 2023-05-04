熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-05-04 21:27:56

倫敦麥當勞芝士漢堡藏老鼠屎 驚揭廚房地拖黏鼠腐屍

分享：
地拖布滿老鼠糞便。(互聯網)

地拖布滿老鼠糞便。(互聯網)

英國倫敦一間麥當勞分店有顧客吃芝士漢堡吃到一半竟發現內藏老鼠糞便，向衛生當局投訴，才揭發該分店衛生情況極其惡劣，包括地拖頭上留著腐爛老鼠屍體。法官近日裁定該分店違反衛生條例罪成，判罰47.5萬英鎊(468萬港元)

食到一半發現漢堡藏老鼠屎

《每日星報》周三報道，事發於倫敦東部萊頓斯通(Leytonstone)的麥當勞分店，202110月一名女顧客吃外賣芝士漢堡，吃到一半竟發現內裡有老鼠糞便，遂向市政府衛生部門投訴，官員前往調查，竟有「驚人」發現。

分店具即時健康風險 食客急撤離

衛生官員不但在廚房不同位置發現老鼠糞便，還在地拖頭上見到黏著老鼠腐屍。此外，廚具積著厚厚油漬，地上也有掉落的食物，沒人清理。衛生官員調查後對該分店發出「即時健康風險」警告，並下令關閉10日徹底消毒，店內的顧客也被要求立即離開。

金屬槽內發現老鼠腐屍。(互聯網)

金屬槽內發現老鼠腐屍。(互聯網)

滅蟲公司密集檢查也沒發現

店方表示，滅蟲公司每月會來分店檢查兩次，法官驚訝為何仍沒發現老鼠腐屍。分店負責人承認違反3項衛生條例，法官本周二裁定其罪成，判罰47.5萬英鎊。

法官重罰

法官在判詞中表示，麥當勞是很有商譽的公司，顧客進入麥當勞，會期望以及有權期望店裡保持最高水平的食物衛生，而兒童會歡天喜地進麥當勞用餐，可是涉事分店卻十分骯髒，積滿油污以及長期沒人清潔或沒有效清潔所留下的污垢。

麥當勞就事件對客人造成不安致歉，承認涉事分店並沒達到公司要求的食安與衛生標準。

食物掉落地上，沒有清理。(互聯網) 廚房地上可見粒粒老鼠糞便。(互聯網) 廚具積著厚厚油漬。(互聯網)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受