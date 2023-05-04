倫敦麥當勞芝士漢堡藏老鼠屎 驚揭廚房地拖黏鼠腐屍

英國倫敦一間麥當勞分店有顧客吃芝士漢堡吃到一半竟發現內藏老鼠糞便，向衛生當局投訴，才揭發該分店衛生情況極其惡劣，包括地拖頭上留著腐爛老鼠屍體。法官近日裁定該分店違反衛生條例罪成，判罰47.5萬英鎊(約468萬港元)。

食到一半發現漢堡藏老鼠屎

《每日星報》周三報道，事發於倫敦東部萊頓斯通(Leytonstone)的麥當勞分店，2021年10月一名女顧客吃外賣芝士漢堡，吃到一半竟發現內裡有老鼠糞便，遂向市政府衛生部門投訴，官員前往調查，竟有「驚人」發現。

分店具即時健康風險 食客急撤離

衛生官員不但在廚房不同位置發現老鼠糞便，還在地拖頭上見到黏著老鼠腐屍。此外，廚具積著厚厚油漬，地上也有掉落的食物，沒人清理。衛生官員調查後對該分店發出「即時健康風險」警告，並下令關閉10日徹底消毒，店內的顧客也被要求立即離開。