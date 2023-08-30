倫敦「超低排放區」徵費擴至全市 減車輛廢氣遭批加重生活負擔

英國倫敦減少車輛廢氣排放計劃「超低排放區」(Ultra Low Emission Zone, ULEZ)於2019年起在市中心試行，周二正式擴展至倫敦全部32個行政區實施，觸發民眾上街抗議。該計劃目的是鼓勵車主淘汰排放超標舊車，違者會被徵收每天12.5英鎊(約125港元)費用。現時英國人已受生活成本上漲之苦，批評者認為有關收費無疑雪上加霜。
倫敦超低排放區｜額外影響500萬人
ULEZ計劃覆蓋至全市，將額外影響500萬人，新增地區的公共交通服務也較少。市長簡世德稱，擴至全市可減低與空氣污染有關疾病導致的死亡，也有助控制氣候變化。不過，反對者指只向駕駛較舊、排放較多汽車的數千車主徵費並不公平，也會導致經濟損失。違者若沒有在3天內繳費將罰款180英鎊(約1,793港元)。路透社稱，簡單來說是經濟與環境兩者之爭論，倫敦今次爭拗是全球各地政策者面對挑戰的倒映，開始體會到為解決全球氣溫上升，而面臨成本上漲問題。
倫敦超低排放區｜英揆辛偉誠：時機不對
簡世德稱，推行ULEZ雖困難但必須。他曾說居於最貧窮地區的人，其所受的污染水平也最高，除了空氣污染問題，此政策也針對社會不公。民眾卻無此同感，捉超標汽車的執法鏡頭至本月已被盜走164部，185部則受破壞。當局擬在倫敦市中心外圍共裝設2,750部鏡頭，目前已裝1,900部。首相辛偉誠認為將計劃擴至全倫敦時機不對，會增加市民生活負擔。為推行計劃，當局提供每輛最多2,000英鎊(約2萬港元)「劏車」補貼，以鼓勵市民棄用高排放汽車，但被批評不足夠。