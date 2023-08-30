倫敦「超低排放區」徵費擴至全市 減車輛廢氣遭批加重生活負擔

英國倫敦減少車輛廢氣排放計劃「超低排放區」(Ultra Low Emission Zone, ULEZ)於2019年起在市中心試行，周二正式擴展至倫敦全部32個行政區實施，觸發民眾上街抗議。該計劃目的是鼓勵車主淘汰排放超標舊車，違者會被徵收每天12.5英鎊(約125港元)費用。現時英國人已受生活成本上漲之苦，批評者認為有關收費無疑雪上加霜。

倫敦超低排放區｜額外影響500萬人 ULEZ計劃覆蓋至全市，將額外影響500萬人，新增地區的公共交通服務也較少。市長簡世德稱，擴至全市可減低與空氣污染有關疾病導致的死亡，也有助控制氣候變化。不過，反對者指只向駕駛較舊、排放較多汽車的數千車主徵費並不公平，也會導致經濟損失。違者若沒有在3天內繳費將罰款180英鎊(約1,793港元)。路透社稱，簡單來說是經濟與環境兩者之爭論，倫敦今次爭拗是全球各地政策者面對挑戰的倒映，開始體會到為解決全球氣溫上升，而面臨成本上漲問題。