倫敦17歲少年求復合不遂斬死少女 真相曝光 義氣少女為救朋友「擋刀」亡  並非兇手女友

英國倫敦南部Croydon周三有一名17歲少年，在上學時間於巴士站外監生斬死一名15歲少女，據報事前他帶同花束及情書求女友復合，但遭拒絕，現場亦遺留一束玫瑰花。現場消息曾指，慘被斬頸而死的是兇手前女友，但真相並非這樣，被斬身亡的少女原來是兇手前女友的朋友，當時見二人爭吵起來，上前欲保護朋友，結果慘遭毒手。遇害少女身份及照片亦隨之曝光。
案發在周三早上8時半，據報就讀於私校Old Palace of John Whitgift School的少女乘60號巴士上學，少女及大批學童先後下車，未幾現場傳出吵架聲。有目擊者表示，看到少年拿出「像一把劍」的大刀狂砍一名少女，之後逃去。巴士司機及一名乘客見狀立即上前施救，但少女其後證實當場死亡。涉案17歲少年於早上9時45分在New Addington附近被捕。
英國斬人案｜兇手及前女友下巴士後 愈吵愈烈 少女介入捱斬
事發後有目擊者表示︰「當時有7至8名學童在巴士抵達Whitgift Centre後落巴士，之後有一名少年及少女吵架，在吵前一日少女向對方提出分手的事」。該名目擊者稱少女被砍時，她嚇得別過頭來不敢直望，因見「很多血從她頸部流出」。
正當各界以為遇害的是兇手前女友，英媒周四跟進報道，死者其實是兇手前女友的15歲朋友Eliyanna Andam。原來當時兇手想送花給前女友求復合，但前女友拒絕，更把一袋東西交還給少年，二人下巴士後愈吵愈烈，Andam見狀上前想保護女事主，詎料被少年遷怒，手起刀落。有目擊者稱，「他給她花束，但她隨手丟棄」，而Andam捱斬倒下時，「所有其他朋友都四散……血從(Andam)身上不斷湧出，警員嘗試壓住傷口止血，但她當場死亡。」據報兇器為一把約長一呎的薄身黑色刀。
遇害少女學校對事件感震驚，稱會盡力協助受事件困擾學生。倫敦市長簡世德指事件令人心碎，向受害人家庭致哀，並稱已向警方了解事件及呼籲目擊者聯絡警方。