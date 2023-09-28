倫敦17歲少年求復合不遂斬死少女 真相曝光 義氣少女為救朋友「擋刀」亡  並非兇手女友

英國倫敦南部Croydon周三有一名17歲少年，在上學時間於巴士站外監生斬死一名15歲少女，據報事前他帶同花束及情書求女友復合，但遭拒絕，現場亦遺留一束玫瑰花。現場消息曾指，慘被斬頸而死的是兇手前女友，但真相並非這樣，被斬身亡的少女原來是兇手前女友的朋友，當時見二人爭吵起來，上前欲保護朋友，結果慘遭毒手。遇害少女身份及照片亦隨之曝光。

案發在周三早上8時半，據報就讀於私校Old Palace of John Whitgift School的少女乘60號巴士上學，少女及大批學童先後下車，未幾現場傳出吵架聲。有目擊者表示，看到少年拿出「像一把劍」的大刀狂砍一名少女，之後逃去。巴士司機及一名乘客見狀立即上前施救，但少女其後證實當場死亡。涉案17歲少年於早上9時45分在New Addington附近被捕。