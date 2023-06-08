倫敦5層高公寓起火　濃煙竄天3層陽台幾乎全毀　消防急派60人救援

英國倫敦南部一間5層樓公寓，在當地時間7日下午5點突然竄出猛烈火舌，消防人員緊急出動60人到場支援，疏散公寓裏近80名住戶，一直到晚上6點45分才將火勢控制住，所幸僅1男1女受到輕傷，其餘民眾皆安全撤離。

出動8輛消防車60名消防員 一樓到三樓陽台幾乎全毀

消防局在下午5點多時接到40多通報案電話，稱倫敦克羅伊登鎮（Croydon）一棟公寓發生火災，消防動員附近所有人力，派出8輛消防車、60名消防員、醫護人員到場搶救。

附近民眾拍下現場畫面，只見濃煙大火不斷從陽台竄出，待火勢被撲滅後，一樓到三樓的陽台被燒到幾乎全毀。

現場目擊民眾回憶「當時許多居民從公寓一樓跑出來，其中包含多位兒童，一些民眾試圖返回公寓內，但因為火勢過大而作罷。」

事後倫敦消防隊針對這場火災做出回應，表示目前還在調查起火原因，醫護人員在現場對一男一女進行了治療，不過他們傷勢輕微，沒有送往醫院，估計周邊道路會封閉到晚間，民眾須另行改道。

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