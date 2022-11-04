值勤期間在警局廁所自拍自慰片 女警咁樣自辯

英國一名女警上班期間在警局廁所自拍自慰片段，並分享給同僚，因多次登入公務電腦傳送照片和影片，引起上司注意，長官沒收其手機發現自慰影片，行徑才因此曝光。

綜合《每日郵報》、《太陽報》報道，事發位於東北部克利夫蘭(Cleveland)的雷德卡警局，40歲女警奧格登(Clare Ogden)奧格登今年6月已辭職。近日她在聽證會上辯稱，當日拍片時其實是午飯時間，當時下樓去洗手間，可能因一時衝動或心情惡劣，而做出錯誤決定，現在回想起來很可笑；又指手機裡的3段影片，只有一段涉及自慰。

奧格登表示：「我不認為這有多麽尷尬、羞恥，只是希望從來沒這樣做過，那短暫的5至7秒，成為畢生遺憾。」