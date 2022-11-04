值勤期間在警局廁所自拍自慰片 女警咁樣自辯

英國一名女警上班期間在警局廁所自拍自慰片段，並分享給同僚，因多次登入公務電腦傳送照片和影片，引起上司注意，長官沒收其手機發現自慰影片，行徑才因此曝光。
綜合《每日郵報》、《太陽報》報道，事發位於東北部克利夫蘭(Cleveland)的雷德卡警局，40歲女警奧格登(Clare Ogden)奧格登今年6月已辭職。近日她在聽證會上辯稱，當日拍片時其實是午飯時間，當時下樓去洗手間，可能因一時衝動或心情惡劣，而做出錯誤決定，現在回想起來很可笑；又指手機裡的3段影片，只有一段涉及自慰。
奧格登表示：「我不認為這有多麽尷尬、羞恥，只是希望從來沒這樣做過，那短暫的5至7秒，成為畢生遺憾。」
律師嚴詞指控
代表警方立案的律師雷-摩根(Mark Ley-Morgan)指，3段性愛影片內容包括自慰以及穿著警察制服搔首弄姿，但女警認為只有一段涉及性愛。他指，關於「午飯時間」的辯詞是錯誤的，警察一整天的值班時間都是支薪，不像超市工作有一個小時讓你吃飯或睡覺，既然穿著制服，又身在警局，無疑已違反警隊規定。
律師並指，只要警員登入公務電腦，個人裝置便會彈出通知警告。由於上級懷疑女警多次使用公務電腦傳送資料，並以開玩笑的方式分享給同僚，才沒收她的手機。紀錄顯示，她以手機傳送過多達72張犯罪現場和證物照片，其中34張被歸類為「最機密」的紅色級別，包括一名性罪犯的照片，而這幾段不雅影片也隨之曝光。
奧格登辯稱，給同僚傳送這些照片和影片，是「鬧著玩」，而這些機密圖像並沒外洩給警隊以外的人。