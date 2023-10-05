做車主全球最貴｜新加坡「擁車證」競投價漲至逾10萬美元 豐田Camry貴美國6倍

在新加坡做車主並不容易，買一部車可說是全球最貴。為了解決交通擠塞問題，新加坡推行10年有效期的「擁車證」，車主要有該證才可以買車，而擁車證每兩星期以競投方式賣出，以便政府控制批證數目。目前一輛較大家庭車「擁車證」的競投價已漲至破紀錄的逾14.6萬新加坡元(約10.7萬美元、約83萬港元)加上車稅和入口稅，有關制度令新加坡成為全球買車最貴的國家。

新加坡擁車證｜買豐田油電車Camry費用達142萬港元

舉例說，買一部新的豐田油電混合車Toyota Camry Hybrid在新加坡約需要25萬新加坡元(約142萬港元)，這包括擁車證費用和稅，較美國買一部貴6倍。英國廣播公司(BBC)報道指，擁車證分為細車、電單車和商用車輛等不同類別，最便宜的擁車證都要10.4萬新加坡元(約59萬港元），而不限汽車種類的擁車證更達15.2萬新加坡元(約86.7萬港元)，幾乎是2020年售價的3倍。擁車證售價最近數月屢破紀錄，因新冠疫情過後需求增加，加上政府擬明年削減擁車證的貼現。

豐田的新加坡代理稱，預料擁車證售價仍會上升，因新加坡的新車需求強勁，「每當我們有貴車出售，店外都現排隊人龍」。不過，做車主對新加坡普通市民來說很艱難，他們平均薪酬為7萬新加坡元(約40萬港元)，擁車證制度令他們負擔不起買車。新加坡政府亦鼓勵民眾乘搭公共交通工具。至於新擁車證的批出數量，要視乎多少舊車不再行駛在馬路上。