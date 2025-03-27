做gym注意！21歲男推機滑倒 遭65公斤槓鈴砸頭吐血亡

《太陽報》報道，男子法拉杰(Mohammed Farraj)是英國東安格利亞大學(University of East Anglia)的醫科學生，去年10月在校內健身室使用「史密斯機」(Smith Machine)做小腿向上提升訓練，腳踩在踏板上，事發一刻，閉路電視畫面顯示，他突然滑倒，導致水平放置的65公斤槓鈴直接砸向他的頭部，將他推倒，跌在地上。

日常做gym時應時刻注意安全……英國一名21歲男子去年做健身時失足滑倒，被65公斤槓鈴重砸頭部，終傷重不治。死因調查顯示事發時健身器材的安全裝置未有正確調校，以致未能阻止槓鈴墜落。事隔半年後，死因庭裁定他死於意外。

其後當局調查發現，涉事器材的可調節式安全擋片本應設置在最高位置，以防止槓鈴掉落，可是在法拉杰使用前，另有使用者將其調到最低，因此未能發揮保護作用。

目擊事發經過的科伊夫(Trey Koev)作供稱，他當時距離法拉杰不到2米，看見他從踏板上滑倒，瞬間槓鈴落下發出「砰」一聲巨響，法拉杰試圖起身但又倒下。另一名目擊者拉巴(Damian Laba)表示，使用胸推機時突然聽到巨響，轉身便看見法拉杰倒在地上，口鼻出血。

經檢視相關證據和證詞後，助理驗屍官湯普森(Johanna Thompson)裁定法拉杰死於意外，因「設備上的安全裝置未適當調校」，「他站在踏板上，過程中滑倒，導致重物掉落身上，頭部受到致命傷害」。

父親痛心

大學健身室負責人普賴斯(Benjamin Price)表示，事發後健身室已增加警告標語，提醒使用者應正確調整安全擋片。法拉杰的父親哈希姆(Hashim Farraj)在死囚聆訊上痛心表示，兒子生前熱愛生活，出事前正為三項鐵人賽事做訓練，平日也很重視健康，未料遇上意外身亡。

