做gym注意！33歲瑜伽導師試舉70公斤槓鈴深蹲 頸椎動脈剝離4度中風險死

做gym注意……美國33歲瑜伽導師薩拉丁(Bridgette Salatin)前年試舉70公斤槓鈴深蹲，未料導致頸椎動脈剝離，險些沒命。經過手術治療及兩年復健，她至今大致康復，但仍受後遺症影響，無法舉起重物。
英國《太陽報》近日報道，2023年4月某天，薩拉丁在空腹狀態下試著舉起70公斤槓鈴進行深蹲，她事後憶述，當時突然感到強烈暈眩和劇烈頭痛，接著肩膀到右邊太陽穴突然劇痛，瞬間就跌在地上，右手手臂也失去知覺。她初時以為只是拉傷肌肉，沒有特別在意，但一星期後發現情況沒有改善，便去求醫。
經醫生診斷，薩拉丁舉重時因頸椎動脈剝離(vertebral artery dissection)導致形成血栓，進而引發中風，才會突然癱軟倒地，右手臂失去知覺，甚至短暫喪失記憶。薩拉丁認為，這可能與她平時飲食及睡眠習慣不好有關。
意外後，薩拉丁經歷三次輕度中風，被診斷患上枕神經痛(occipital neuralgia)，這是一種罕見神經疾病，會導致頸部上方和頭部後方劇痛。儘管她的頸椎動脈去年8月已完全復原，但至今仍無法進行舉重訓練，也做不到諸如倒立等較高難度的瑜伽動作，她說往後也可能無法再舉重。
薩拉丁說，這次意外改變了自己對高強度訓練的看法，以前是睡眠不足，飲食也不足夠，如果沒有這些壞習慣，就可以避免意外發生。她現在常常勸告人們要多些愛惜自己，「玩舉重應該由輕重量開始、次數多些，因為這樣才能鍛鍊肌肉耐力，也可訓練調節呼吸」，「挑戰重量的同時，也應找個平衡，也不要弄得疼痛不適」。她的終極忠告是，「量力而為」，「不要對自己逼得太緊。」