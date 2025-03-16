做gym注意！33歲瑜伽導師試舉70公斤槓鈴深蹲 頸椎動脈剝離4度中風險死

做gym注意……美國33歲瑜伽導師薩拉丁(Bridgette Salatin)前年試舉70公斤槓鈴深蹲，未料導致頸椎動脈剝離，險些沒命。經過手術治療及兩年復健，她至今大致康復，但仍受後遺症影響，無法舉起重物。

英國《太陽報》近日報道，2023年4月某天，薩拉丁在空腹狀態下試著舉起70公斤槓鈴進行深蹲，她事後憶述，當時突然感到強烈暈眩和劇烈頭痛，接著肩膀到右邊太陽穴突然劇痛，瞬間就跌在地上，右手手臂也失去知覺。她初時以為只是拉傷肌肉，沒有特別在意，但一星期後發現情況沒有改善，便去求醫。