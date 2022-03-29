停火曙光｜烏俄土耳其會談 澤連斯基 : 願成中立國 須獲安全保障

土耳其調停下，烏克蘭和俄羅斯代表團今日在土耳其伊斯坦布爾會晤，有望為烏克蘭戰事停火帶來曙光。在俄軍攻勢停滯不前、烏軍在部分地區收復失地下，烏總統澤連斯基周日接受俄羅斯獨立媒體訪問提出和談條件，稱烏克蘭願意成為中立國，並在烏東頓巴斯等議題上妥協，但強調不會在國家主權和土地上讓步，並要求獲國際提供安全保障。分析認為，和談能否成功須看俄發動這場戰爭的真正目標。

早前克里姆林宮曾稱，可接受烏克蘭像瑞典和奧地利般成為中立國。澤連斯基在視像訪問中稱，若俄軍停火，「我們準備好商討安全保障、中立和非擁核地位」。英國廣播公司(BBC)分析稱，表面似乎有所突破，烏克蘭成為中立國並放棄加入北約，後者是俄羅斯最初出兵原因之一，指北約東擴威脅俄國家安全。但分析認為仍有很多不確定因素，首先在安全保障上，澤連斯基希望西方能達成「認真協議」支持烏克蘭。第二點，他要求俄軍退回2月24日攻烏前的部署位置，此要求俄方很難同意，尤其是在已佔領的南部和東部城鎮。

交由國民公投表決

分析指，第三點是烏成中立國過程需時。澤連斯基稱，有關決定須公投由人民決定，並且須修改憲法，這或需時1年。烏克蘭民眾可否決澤連斯基所提的重要讓步，在此情況下，普京會否同意停火？最後也是最重要的，俄羅斯究竟想從這場戰爭取得甚麼？為了她所聲稱的北約威脅？想奪得更多烏東地區？或是普京要永久廢除烏克蘭獨立主權國的功能，扶植親俄政權。

G7拒盧布付天然氣費

戰況方面，烏方指俄軍正重整隊伍，並加強包圍首都基輔。俄軍包圍的馬里烏波爾面臨人道災難，市長稱須完全撤離居民，估計當地仍有16萬人。另外，G7(七大工業國)能源部長昨拒絕以俄貨幣盧布向俄支付天然氣費用，指俄國有關要求違約。