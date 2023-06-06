停賽馬｜面積相等於200個足球場 新加坡收回馬場建公共房屋

新加坡與香港一樣同有土地供應問題，房屋供應減少加上愈來愈多年輕人搬出來獨立自住，造成房屋求過於供，租金也猛漲。成立於1842年、有181年歷史的新加坡賽馬會Singapore Turf Club周一突宣布，明年10月5日舉行的第100屆新加坡金杯賽事，將是旗下克蘭芝馬場(Kranji racecourse)的「閉幕賽」，120公頃土地將於2027年交還政府重新發展，馬會設施也在同年3月關閉。克蘭芝賽馬場面積相等於約200個足球，政府將用來建設公共房屋「組屋」和閒娛設施。

新加坡馬場｜早已收回數個高爾夫球場

新加坡馬會主席嚴昌明表示，對政府關閉馬會的決定感傷心，但也明白新加坡的土地需求。新加坡總理公署部長兼財政部及國家發展部第二部長英蘭妮稱，馬場入場人數逐年下降，有必要重新審視土地的用途，「大眾對土地的需求不斷增加，政府定期檢討土地使用計劃，以優化有關資源，滿足新加坡人的需要。正如大家所知，我們除了為這一代人規劃，也為下一代人打算。」克蘭芝賽馬場將劃入新加坡的北部發展計劃，英蘭妮指政府早已徵用數個高爾夫球場，包括岌巴高爾夫球俱樂部和裕廊鄉村俱樂部，而且像克蘭芝馬場這樣能夠釋放出120公頃土地、足以用來規劃住宅區的地段並不多。英蘭妮又稱，不認為馬場關閉將對政府財政造成太大影響。報道指，新加坡博彩公司的本地和海外賽馬投注額佔本地賭博總額8％，當地人仍可透過博彩公司下注海外賽事。據悉，2010年新加坡賽馬的年投注額大約為21億新加坡元(約122億港元)，但時至今日大約只有11億新加坡元(約63.94億港元)。