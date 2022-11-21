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國際
2022-11-21 13:03:00

健力士世界紀錄｜全球最巨型書籍7呎高　作者多達1000人(有片)

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美國德克薩斯州的一間非營利組織和一間博物館聯手出版一本高7呎、寬11呎的巨著，打破健力士世界紀錄。書本全由人手釘裝，內容更有多達1,000人參與。

非營利組織 iWRITE 和加爾維斯頓的布萊恩博物館(The Bryan Museum)聯手製作了《我是德克薩斯州》(I Am Texas)這本書的巨型版本，內容包括來自當地逾80區、1,000名3年級至12年級學生的寫作和藝術作品。

破健力士世界紀錄，7呎高全球最巨型書籍，作者多達1000人。(網上圖片)

破健力士世界紀錄，7呎高全球最巨型書籍，作者多達1000人。(網上圖片)

iWRITE 和布萊恩博物館表示，這次挑戰是讓下一代有機會使用他們的聲音和講述他們故事為目標，同時表達對他們對德州的熱愛。這本書有正常尺寸版本可供購買，於較早前更舉行了簽名會，由多名作者在現場為粉絲簽名。

書籍由人手一針一線釘裝，亦是由人手貼上書皮封面。(YouTube) 書籍由人手一針一線釘裝，亦是由人手貼上書皮封面。(YouTube) 書籍由人手一針一線釘裝，亦是由人手貼上書皮封面。(YouTube) 出版商：讓更多孩子有機會參與出版。(網上圖片)

出版商：讓更多孩子有機會參與出版

iWRITE 的創辦人Melissa Williams Murphy 表示，iWRITE發生的一切都始於一個願景「通過寫作培養學生的自信心」，這本書也不例外，擴大孩子對社會的影響範圍，讓更多孩子有機會參與出版。

這本被健力士世界紀錄認證為世上最巨型的書籍，高7呎，寬11呎，重496磅，由人手一針一線釘裝，亦是由人手貼上書皮封面。它正在德州巡迴展覽，並將於24日休斯敦舉行的感恩節大遊行中亮相。

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