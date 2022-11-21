健力士世界紀錄｜全球最巨型書籍7呎高　作者多達1000人(有片)

美國德克薩斯州的一間非營利組織和一間博物館聯手出版一本高7呎、寬11呎的巨著，打破健力士世界紀錄。書本全由人手釘裝，內容更有多達1,000人參與。

非營利組織 iWRITE 和加爾維斯頓的布萊恩博物館(The Bryan Museum)聯手製作了《我是德克薩斯州》(I Am Texas)這本書的巨型版本，內容包括來自當地逾80區、1,000名3年級至12年級學生的寫作和藝術作品。