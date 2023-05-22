健力士世界紀錄｜全球最貴雪糕約5萬元一杯(有片)

天時暑熱，吃一杯冰涼雪糕可以令人透心涼。日本一間雪糕公司用最稀有、奢侈的原料製成，開發出一款全世界最貴的雪糕，每杯售價高達88萬日圓(折合約5萬港元)，創下健力士世界紀錄。

綜合報道，日本雪糕公司Cellato開發的「白夜」(Byakuya)雪糕，每杯130毫升，售價為88萬日圓，所選用的材料當然不平凡，其中最矜貴材料是產自義大利阿爾巴(Alba)、有「白色鑽石」之稱的白松露，還註明白松露公斤價格為200萬日元(折合約11.3萬港元)。此外，還加入濃度8%的日本清酒渣，淋上巴馬臣芝士，加以金箔點綴，再配上一隻金屬匙，非凡配搭盡展奢華。官網介紹指出，「白夜」雪糕是由Cellato和大阪知名法式餐廳RiVi的主廚山田直良(Tadayoshi Yamada)聯手打造，以將近一年的時間才研發出這款日歐的獨特風味。